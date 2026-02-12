Los músicos de 'Red Pontiac' reconocen a Isma Juárez que se metieron en el rock "por ligar y por dinero" y "al final, ninguna de las dos"

Isma Juárez visita Arroyo del Cuéllar, un pueblo de 300 habitantes de Segovia donde viven hasta tres bandas de rock. En este vídeo, habla con una de ellas y hasta se anima a ponerse 'heavy'.

En su sección 'Un país en la riñonera', Isma Juárez se traslada hasta Arroyo de Cuéllar, un pueblo de Segovia donde viven 400 personas y donde hay tres bandas de rock, diez músicos y dos festivales de rock.

"Es el pueblo del rock, vamos a decirlo así de claro", afirma Enrique García Muñoz, alcalde de la localidad, que cuenta que allí han tocado grupos como Barón Rojo, Muro o Medina Azahara. "Hay un bagaje y un historial importante", señala. Sin embargo, aprovecha el altavoz de El Intermedio para pedir que Iron Maiden toque allí. Isma se compromete a conseguirlo, pero a cambio de "una concejalía".

Un joven vecino de 19 años asegura que le gusta el reguetón, el flamenco y el rock. Se declara fan de Guns n' Roses, ante lo que Isma le pide que cante un "Welcome to the Jungle". "Me ha gustado, pero si montas un grupo, toca la guitarra", reacciona el reportero.

El reportero entrevista a los miembros de la banda 'Red Pontiac', que le confiesan que se metieron en el rock "por ligar, pero cuando lo dimos por imposible, ya nos pusimos a tocar acordes con el instrumento". "Era por eso y por dinero y al final ninguna de las dos", añade el bajista.

Isma pide a este chico que le presente a su padre, el hombre que "trajo el rock" al pueblo. "¿No estará durmiendo la mona como buen rockero?", le pregunta el reportero, a lo que el músico le responde que "a lo mejor sí que está echando la siesta, pero por trabajar".

Alberto, "el primer pelo rockero del pueblo", explica que su banda ha compartido escenario con Medina Azahara. Recuerda que cuando el rock llegó al pueblo, "había dos discotecas que los pinchas eran unos fenómenos". "Había muy buena cultura, sobre todo rock, pero incluso blues y jazz", recuerda.

Isma decide meterse de lleno en el rock como vocalista de los 'Wyo Band", y canta "La lechuga está pocha", hasta que reconoce que lo suyo es más Eros Ramazzotti.

