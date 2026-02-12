Un hombre alucina al ver su versión musculada hecha con IA: "Preguntad a mi novia a ver si le gusta más"

El Intermedio recurre a la Inteligencia Artificial para conseguir que varias personas tengan un cuerpazo sin necesidad de pasar horas en el gimnasio. Descubre el resultado en el vídeo principal.

El Gran Wyoming cuenta que cada vez que pasa frente a un gimnasio tiene el mismo pensamiento: "¿Está gente está mal de la cabeza?". El presentador considera que hacer deporte es un sinsentido dado que existen soluciones más rápidas "para conseguir un cuerpazo" y, por ese motivo, El Intermedio ha salido a la calle para demostrarlo.

La reportera pregunta a una mujer si hace deporte o va al gimnasio. Esta responde que no. Entonces le pregunta si le gustaría hacerlo y la mujer cuenta que, hasta el año pasado, sí que lo hacía, pero que, actualmente, "la edad, la gordura y las lesiones" no se lo permiten.

Entonces le plantea si le gustaría tener un cuerpo de modelo y, por eso, recurre a la Inteligencia Artificial para que esta lo consiga. Cuando ve la foto afirma que está "mejor que ahora" aunque le gustaría un cuerpo menos musculado. "Está bien, eh, no me puedo quejar", añade.

Después charla con un chico al que cuenta que tiene un método para conseguir un cuerpazo sin ir al gimnasio. Este responde que no se lo cree y alucina al ver la imagen que genera la IA. "Ojo, ojo... poca broma", exclama, "preguntad a mi novia a ver si le gusta más o no". Este señala que, aunque la foto "está guay", él está mejor. "Tengo más frescura", apunta. "A mí un chico así no me llama", responde su pareja.

La reportera pregunta a un hombre si hace deporte. Este le cuenta que no, pero que antes jugaba a fútbol, iba al gimnasio y a andar. La reportera le propone conseguirle "un cuerpo de 10" en dos segundos. "Estoy bien", afirma cuando ve la foto. "Me gustaría estar un poquito menos inflado", añade. "Me lo llevo así, tal cual", dice su pareja.

