Un excomandante de la Inteligencia de la Armada de EEUU critica al ICE: "Así surge la radicalización y al final, el terrorismo"

Guillermo Fesser entrevista además a Jon Olson, un excomandante de la Inteligencia de la Armadas de EEUU, que critica las actuaciones del ICE de Trump: "Ni Good ni Alex Pretti están ni de lejos cerca de ser terroristas".

Después de que el 'zar' de la frontera de Donald Trump haya anunciado el fin del despliegue masivo de agentes del ICE en Minnesota, Guillermo Fesser advierte en El Intermedio que tanto el alcalde de Minneapolis como el gobernador de Minnesota, "han dicho que esto es una advertencia a todas las demás ciudades de EEUU, de que los del ICE han estado aquí y que ahora no se retiran, sino que van a por vosotros"

Por otro lado, Guillermo Fesser ha entrevistado en el vídeo principal de esta noticia a Jon Olson, un excomandante de la Inteligencia de la Armadas de EEUU. "Imparto cursos sobre terrorismo, sobre armas de destrucción masiva y una de las cosas que sé es que la razón por la que una democracia funciona es porque tiene voz y cuando esa voz es aplastada por la fuerza, estás creando las condiciones para más violencia", ha advertido Olson, que ha insistido en que "así es cómo surge la radicalización y, al final, el terrorismo".

"Tenemos el deber de proteger a los que no se pueden proteger por sí mismos", recuerda el excomandante, que reflexiona en el vídeo: "Cuando veo esa perversión de las funciones de las Fuerzas del Orden no lo entiendo. Ni Good ni Alex Pretti están ni de lejos cerca de ser terroristas se mire por dónde se mire". "Que los líderes políticos digan que esto es terrorismo doméstico es inconcebible", ha afirmado Olson, que ha destacado "que eso es de un liderazgo terrible".

"Si el asesinato de George Floyd no se hubiera grabado en vídeo, te aseguro que nadie hubiera conocido la verdad", advierte el excomandante, que destaca que "lo mismo ocurre con Good y Pretti". "A la gente de Minnesota le importa el Estado de Derecho", ha destacado el experto, que ha explicado que "hay una gran tradición en el estado de implicarse en política".

