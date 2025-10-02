'El Langui' desvela los secretos de la boccia a Inés Rodríguez: "Es el ajedrez de las bolas"

El artista forma parte de la Selección Española de este deporte paralímpico y, en pocos días, participará en su primera competición europea. ¿Conseguirá Inés ganar al artista? Descúbrelo en el vídeo principal.

Inés Rodríguez dedica su sección al deporte paralímpico, en concreto, a la boccia. Y, para ello, se ha reunido en el Consejo Superior de Deportes con Juan Manuel Montilla, más conocido como 'El Langui', que además de rapero y actor, es jugador de la Selección Española de este deporte.

"He sido convocado para jugar, por primera vez, una competición europea en Olbia, en Italia", cuenta a Inés. Este deporte, como explica, "es un juego de bolas, parecido a la petanca, pero, con otras normas". Este deporte se juega en un pabellón, con seis bolas y, además de un juego de precisión, puntería y control de fuerza, "sobre todo es muy estratégico". "Es el ajedrez de las bolas", añade.

El artista explica que comenzó a jugar como un hobby. "Necesitaba hacer deporte y desconectar", indica. "Con el gusanillo, me he ido picando y parece que se me ha ido dando bien", afirma.

La reportera quiere saber si tiene, entre sus objetivos, poder llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. "Paso por paso", responde, "he entrado para desconectar, me he picado y estoy dando el 200% y, me gusta competir" "¿Quién me iba a decir que iba a vestir la camiseta de la Selección?", añade.

Inés le pide al deportista que le explique, de manera práctica, cómo se juega. 'El Langui' indica que se juega sentado en una silla de ruedas. Cada jugador tiene seis bolas. Los jugadores van tirando sus bolas y gana el que consigue dejar una de sus bolas más cerca de la bola blanca.

