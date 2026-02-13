Fesser, sobre el fin del ICE en Minnesota: "Es una advertencia a las demás ciudades de EEUU, de que van a por ellas"

"El alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota han dicho que el fin de ICE en Minnesota es una advertencia al resto de ciudades, de que han estado aquí y que ahora no se retiran, sino que van a por ellas", explica Guillermo Fesser.

Sandra Sabatés pregunta a Guillermo Fesser en el plató de El Intermedio si los inmigrantes pueden respirar aliviados después de que el 'zar' de la frontera de Donald Trump haya anunciado el fin del despliegue masivo de agentes del ICE en Minnesota. "Esto es una advertencia a todas las demás ciudades de EEUU", destaca Fesser, que afirma que tanto el alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota "han dicho que han estado aquí y que ahora no se retiran, sino que van a por vosotros".

"Sabemos que de los 400.000 de los inmigrantes detenidos, solo el 14% tiene antecedentes criminales", asegura el periodista, que destaca que "es falso que estén deteniendo a los criminales más terribles del país". "Sabemos que salen de pesca por la mañana, entre las cinco y las nueve, y siguen a los inmigrantes con los coches para que cuando estén aislados detenerles sin testigos", cuenta Fesser.

Guillermo Fesser entrevista además a Jon Olson, un excomandante de la Inteligencia de la Armadas de EEUU, que ha puesto de manifiesto el peligro que tiene esta manera de tratar a los inmigrantes por parte de Donald Trump. "Imparto cursos sobre terrorismo, sobre armas de destrucción masiva y una de las cosas que sé es que la razón por la que una democracia funciona es porque tiene voz y cuando esa voz es aplastada por la fuerza, estás creando las condiciones para más violencia", asegura el experto.

"Así es cómo surge la radicalización y, al final, el terrorismo", afirma Olson, que destaca que "tenemos el deber de proteger a los que no se pueden proteger por sí mismos". "Por eso, cuando veo esa perversión de las funciones de las Fuerzas del Orden no lo entiendo", resalta Olson, que cuenta que ha visto "mucha violencia" en su vida "como oficial de Inteligencia" y sabe que "ni Good ni Alex Pretti están ni de lejos cerca de ser terroristas se mire por dónde se mire".

