Wyoming, tras el análisis de Guillermo Fesser sobre Donald Trump: "Ha ido a la misma escuela de idiomas que Rajoy"

"Nos esforzamos toda la vida para aprender a hablar inglés y el que habla mal es el presidente", afirma Guillermo Fesser en este vídeo de El Intermedio sobre Donald Trump.

Este año, Guillermo Fesser ha contado en El Intermedio todo lo que ha pasado en Estados Unidos, como cuando la cumbre de la OTAN se "plegó" a las exigencias de Donald Trump firmando un acuerdo en el que se comprometían a invertir un 5% de su PIB en Defensa. Eso sí, como señaló El Gran Wyoming, "salvando el honroso plante de Pedro Sánchez".

"Él tiene que adoptar el papel de bully porque lo es, tiene que meterse con alguien", aseguró el corresponsal sobre las críticas de Trump a Pedro Sánchez. Además, el periodista afirmaba que lo que más daño le había hecho de las palabras de Trump es que había dicho "The economy is very well": "Nos esforzamos toda la vida para aprender a hablar inglés y el que habla mal es el presidente".

"No se dice 'the economy is very well' se dice 'the economy is very good'", explicaba Guillermo Fesser en el vídeo, donde El Gran Wyoming bromeaba: "Ha ido a la misma escuela de idiomas que Rajoy". Por último, el corresponsal de El Intermedio afirmaba que Trump tenía "mucho morro" porque "el 5% se lo pone como victoria suya pero, nadie sabe de dónde lo ha sacado" pero, además, él no se ha impuesto ese mismo porcentaje.

"El 5% no es por Trump", insistió Fesser, que explicó que "es por un señor que se llama Putin, que está en Ucrania que parece que negociamos la paz, que en cinco años se rearma, que tiene 600.000 soldados muy nerviosos y tiene una capacidad de bombardeo antiaéreo que nosotros no tenemos". "Ese 5% es para contrarrestar un 6,5% que Rusia invierte todos los años en su ejército", finalizó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.