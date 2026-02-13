Nerea Pérez de las Heras, sobre los cursos de coaching: "Los ricos se relacionan entre sí y siempre encuentran la manera de sacarnos la pasta"

A raíz de la nueva profesión de Iñaki Urdangarin como coach y el curso de 'el pequeño Nicolás' que enseña a ser como él por 600 euros, Nerea Pérez de las Heras reflexiona sobre el networking entre ricos y la 'marca personal'.

Nerea Pérez de las Heras habla en su 'Frecuencia Nerea' de las memorias de Iñaki Urdangarin que hoy han salido a la venta y donde, según ella, "no parece muy arrepentido de aquellos asuntillos de la prevaricación, malversación, de los delitos contra la administración o tráfico de influencias".

Sobre este último, la colaboradora considera que el exduque de Palma "tiene mucho que enseñar" porque, además del libro, ha lanzado una empresa de coaching. Algo que no termina de encajarle a Nerea: "Es que si vas a salir de la cárcel para hacer coaching, nos dan ganas de entrar a todos los demás", afirma.

Otro que se ha lanzado al coaching es 'el pequeño Nicolás', que ha lanzado un curso para enseñar a la gente cómo ser él por el módico precio de 600 euros. "Yo pagaría 600 euros, pero por no ser como él", reacciona Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

Nerea explica que los bloques del curso del 'pequeño Nicolás' son Geografía del poder, Protocolo de alto nivel, Conseguir tu padrino, Comunicación e inteligencia emocional y Conocimiento cultural mínimo. "Que el pequeño Nicolás venga a hablar de inteligencia emocional ya me sobrepasa", afirma.

Además de las asignaturas, el curso del 'pequeño Nicolás' afirma textualmente que "aprenderás a moverte sin parecer un impostor". Algo que, para Nerea, "no es ninguna chorrada", ya que "el relacionarte para conseguir influencia, favores, trabajos ventajosos, es lo que llevan haciendo los ricos toda la vida, pero lo hacen entre sí".

"Lo que te quieren vender estos cursos es la posibilidad de meter el hocico ahí siendo tú", comenta la colaboradora, que asegura que "si estos sinvergüencillas se están inventando este negocio es porque evidentemente hay mercado".

Esto tiene que ver con el concepto de "marca personal", donde "tú eres tu propia empresa y tu propio producto", lo que implica "relacionarte contigo misma en tercera persona, como si tuvieras un doble comercial para venderte como un yogur desnatado".

Para mantener esta marca personal, Nerea apuna que "se necesita el famoso networking, los contactos": "¿Por qué las marcas personales de la gente con apellidos compuestos suelen funcionar? Pues porque han heredado los contactos", sostiene.

Por ello, Nerea recomienda no creerse que "con un curso puedes entrar en los círculos de élite y colocar ahí tu marca personal y hacer relaciones increíbles", ya que en su opinión "los ricos siempre se relacionan entre sí y encuentran la manera de sacarnos la pasta". Su "último truco", "venderte autoexplotación como mejora personal y networking de marqués siendo plebe".

