Habla una mujer de barrio rico: "Vivo en un ático de 350 metros cuadrados con piscina y jacuzzi"

Esta mujer de barrio rico confiesa a Thais Villas que es la que mejor vive de su grupo de amigos: "Vivo en un ático de 350 metros cuadrados en una de las mejores zonas de Madrid".

En uno de los últimos reportajes de barrio rico y barrio obrero, Thais Villas habló con los vecinos de ambos barrios sobre a quién de sus amigos le había ido mejor. Una mujer de barrio rico confesó a la reportera que a la que mejor le había ido de sus amigos era a ella y que una de las cosas que lo reflejaba era dónde vivía.

"Vivo en un ático de 350 metros cuadrados en una de las mejores zonas de Madrid y tengo piscina y jacuzzi dentro de mi casa", explicó la mujer, que insistió a Thais Villas en que no se podía quejar de lo que tenía. Es más, la mujer aseguró que tenía lo suficiente para que cuando le preguntaran qué necesitaba dijera "nada".

Sin embargo, la mujer también afirmó que lo más importante es ser feliz contigo mismo, algo que no convenció a Thais Villas, quien le respondió tajante en el vídeo: "Lo decís mucho cuando ya tenéis todas estas cosas, pero hasta que llegas te comes un mojón". "El año que viene seguiré en esta p*** esquina", aseguró la reportera.

