Wyoming expone que Ayuso tiene un reto ante la crisis interna de su gobierno: "Ver cómo echa la culpa de esto a Sánchez"

Este miércoles ha dimitido el director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra. Este era asesor, tras su dimisión, no ha dudado en cargar contra el gobierno de Ayuso a través de las redes sociales.

Se agrava la crisis en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Como expone Sandra Sabatés, este miércoles ha dimitido el director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra. "Puede parecer una dimisión menor, pero se trata de un personaje muy relevante".

Sabatés indica que Algarra "es una especie de asesor en la sombra de Ayuso y mentor en el grupo de diputados y directores generales que dimitieron ayer en cascada tras el cese del consejero de Educación, Emilio Viciana".

"Ceses, dimisiones, un asesor en la sombra que también dimite...", señala el Gran Wyoming, "estamos ante la primera gran crisis interna del 'ayusismo'". El presentador señala que esto supone un gran reto para la presidenta madrileña, "y no por la gravedad del asunto sino por ver de qué forma le echa la culpa de esto a Pedro Sánchez".

Tras su dimisión, Antonio Castillo Algarra ha cargado contra el gobierno de Ayuso, tuiteando los titulares sobre el despido del consejero de Educación, exponiendo que no fue cesado sino que "dimitió por coherencia".

"En un lado, el asesor oficial, Miguel Ángel Rodríguez, en el otro, el asesor en la sombra, Antonio Castillo Algarra, dos galaxias a punto de colisionar", afirma Wyoming. "¿Provocarán un agujero negro en el gobierno?", pregunta. "Solo espero que sea un poco más pequeño que el que han provocado en las cuentas de las universidades públicas".

