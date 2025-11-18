Un hombre de barrio rico paga 200 dólares semanales por no hacer cola en la peluquería: "Quitas a quien este y me siento"

Thais Villas vuelve con una nueva entrega de ‘Barrio rico y barrio obrero’, donde pregunta a varios vecinos cuánto gastan en la peluquería. Entre ellos, un hombre del barrio rico que revela su sorprendente rutina semanal y el elevado coste de cada visita.

Thais Villas vuelve al plató de El Intermedio con una nueva entrega de 'Barrio rico y barrio obrero'. En esta ocasión, la reportera de El Intermedio pregunta a los viandantes cuánto suelen gastarse cuando van a la peluquería.

"¿Cada cuánto va usted a la peluquería?", le pregunta Thais Villas a un hombre del barrio rico. El señor explica que va "todos los viernes" a cortarse el pelo a su peluquería de Miami.

Cada visita le cuesta "como 200 dólares", pero asegura que está encantado de pagarlos por el trato que recibe allí. "Me gusta pagar para que cuando yo llegue me atienda. Me quitas a quien esté y ahí llego yo y me siento. Si tengo que esperar me voy, el tiempo es valor", le explica a la reportera de El Intermedio.

Por otro lado, confiesa cuál ha sido su peor corte de pelo. "Una vez me lo alisé y me quedó el pelo como un chino y nunca más me lo hice", reconoce entre risas. Para evitar malentendidos, Thais Villas aclara que se refiere a alisarse el pelo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí