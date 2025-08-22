La fórmula de un vecino de un barrio obrero para ahorrar: "En vez de tomar la cerveza en un bar, la tomo en un chino"

Cuando cada euro cuenta...Thais Villas salió a la calle, en una temporada pasada de El Intermedio, para preguntar a vecinos de un barrio rico y un barrio obrero dónde habían pasado sus vacaciones de verano.

A punto de terminar las vacaciones, Thais Villas visitó un barrio rico y otro obrero para ver cómo estaban disfrutando sus vecinos el verano y el último soplo de tiempo libre.

Mientras que un vecino de barrio ricó confesó haber pasado "12 días en Marbella" y tener otros 15 días más por disfrutar para su próximo viaje a Japón, en la otra cara de la moneda, una mujer de barrio obrero contó que había ido al Mar Menor, a casa de su madre. "Quisiera ir a un hotel, porque en casa de mi madre al final cocinas, friegas, limpias, ¡es todo igual, solo que cambias de casa!", lamentó. "Yo me he ido 12 días a La Manga, a Murcia, a donde los pobres, ¿a dónde voy? ¿A Puerto Banús?", ironizó otra mujer del mismo barrio.

Otra joven de barrio rico confesó a la reportera haber pasado 15 días de vacaciones entre el Puerto de Santa María y Mallorca "por el morro". "La mentalidad española no es de ahorrar", aseguró la joven, que insistió en que a ella le costaba "mucho ahorrar". "Para eso trabajo y tengo un año fuerte, para luego disfrutar, si tuviéramos que estar pensando en lo que gastamos...", reflexionó.

Por el contrario, un hombre de barrio obrero explicó que, además de ahorrar, tuvo que "tirar un poquito de mamá". "Lo que me va dando mi madre lo voy guardando", confesó el hombre, que explicó en el vídeo cuál era su método de ahorro: "En vez de tomarme una cerveza en un bar, me la tomo en un chino".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.