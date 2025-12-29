Un estudiante de universidad privada cuya carrera cuesta 1700 euros: "Mi objetivo es llevar una vida cercana a dios"

Este joven que estudia en una universidad privada explica en este vídeo de El Intermedio que tiene como objetivo tener "una buena carrera, unas buenas notas y llevar una vida familiar y cercano a Dios".

En este año, Thais Villas versionó su tradicional sección de 'Barrio rico y barrio obrero' acudiendo a una universidad privada y otra pública para hablar con sus estudiante sobre cuáles son sus objetivos profesionales. Además, la reportera preguntó a los jóvenes por cuánto les cuesta la carrera, quién se la paga y qué sueldo creen que tendrán con dicha carrera.

Una chica de una universidad privada confesó que, como nunca ha trabajado, no sabía cuánto es un sueldo normal. No obstante, la joven creía que "para vivir a gusto" debería tener un sueldo futuro de "15.000 euros". Por su lado, otro alumno de universidad privada, que explicó que la carrera que estudiaba costaba unos 1.700 euros al mes, confesó que esperaba que su primer sueldo fuera de 2.000 euros.

Además, preguntado sobre cuál es su visión de futuro, el joven confesó que quería tener "una buena carrera, unas buenas notas y llevar una vida familiar y cercano a Dios". Por último, el joven universitario explicó a Thais Villas que se sacaba su dinero dando clases a chavales de 4º de la ESO, compitiendo en partidos de tenis a nivel semiprofesional e invirtiendo dinero en algunas cosas. "Meto dinero y saco beneficio", afirmó el joven ante una alucinada Thais Villas, que reaccionó así: "Tengo 50 años y nunca se me había ocurrido".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

