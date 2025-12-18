Thais Villas, a una mujer de barrio rico que dice que lo importante es ser feliz con uno mismo: "Lo decís los que ya tenéis todo"

Una mujer de barrio rico defiende a Thais Villas que "lo más importante es ser feliz contigo mismo". "Lo decís mucho cuando ya tenéis todas estas cosas, pero hasta que llegas te comes un mojón", responde tajante Thais Villas.

Thais Villas acudió a un barrio rico y uno obrero hace unos programas de El Intermedio para hablar con los vecinos de ambos barrios sobre sus amigos. La reportera les preguntó a cuál de sus amigos les había ido mejor en la vida, y las respuestas fueron de todo tipo

Por ejemplo, una mujer de barrio rico aseguró que a la que mejor le había ido de su grupo de amigos había sido a ella e, incluso, destacó que le había ido tan bien como para que si le preguntan qué necesita, conteste que "nada". Además, la mujer confesó que tenía el mejor piso de todos sus colegas: "Vivo en un ático de 350 metros cuadrados en una de las mejores zonas de Madrid y tengo piscina y jacuzzi dentro de mi casa".

"No me puedo quejar", aseguró la mujer a Thais Villas, a la que, sin embargo, destacó que "lo más importante es ser feliz contigo mismo". "Lo decís mucho cuando ya tenéis todas estas cosas, pero hasta que llegas te comes un mojón", respondió tajante Thais Villas, que explicó que ella no avanzaba: "El año que viene seguiré en esta p*** esquina".

Por su parte, un joven de barrio obrero aseguró que los amigos a los que mejor les había ido en la vida tenían casa en propiedad. Eso sí, "con hipoteca y en el pueblo". "Él es programador y desde el colegio siempre dijo que quería una casa en propiedad", explicó el chico a Thais Villas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.