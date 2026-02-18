Dani Mateo, sobre la dimisión de 'Los Pocholos' en el Gobierno de Ayuso: "Cómo hay que ser para que en el PP de Madrid te llamen Pocholo"

Dani Mateo destaca que 'Los Pocholos', "formaban parte de un grupo artístico liderado por Antonio Castillo Algarra, una de las personas más influyentes dentro de la política educativa madrileña y con gran influencia sobre la propia Isabel Díaz Ayuso".

El cese del que hasta este lunes era consejero de Educación, Emilio Viciana, parecía una simple remodelación del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, sin embargo, esta destitución, que llega en plena ola de protestas por los recortes en el sistema educativo, ha sido el inicio de una cascada de dimisiones y ceses. Y es que cinco miembros del Partido Popular (PP) de Madrid han dimitido, provocando la primera crisis en el feudo de Isabel Díaz Ayuso.

Dani Mateo analiza esta crisis del PP de Madrid en el plató de El Intermedio: "Estas dimisiones se deben a un golpe de poder, concretamente, del poder de la amistad". Y es que, como explica el periodista en el vídeo, estas personas "formaban parte de un grupo artístico y teatral liderado por Antonio Castillo Algarra, una de las personas más influyentes dentro de la política educativa madrileña y con gran influencia sobre la propia Isabel Díaz Ayuso".

Sin embargo, Dani Mateo destaca que "Antonio Castillo Algarra de noche se transforma en otra persona": "Una especie de mezcla entre dios, Melchor y Miguel Ángel Rodríguez". "Estos cinco chavalotes liderados por el señor de los disfraces son conocidos dentro del PP como 'Los Pocholos'", destaca Dani Mateo, que reflexiona: "Cómo hay que ser para que dentro del PP de Madrid alguien te llame Pocholo". "Ya me imagino el tipo de adaptaciones teatrales que harían", señala el presentador de El Intermedio en el vídeo principal de esta noticia.

Wyoming analiza quiénes son los cinco Pocholos

El Gran Wyoming analiza en este vídeo quiénes están detrás de 'Los Pocholos': Pablo Posse, Mónica Lavín, Carlota Pasarón, Nicolás Javier Casas y María Luz Rodríguez de Llera. "¿Ocultan algo? ¿Se han dado cuenta todos a la vez de lo que supone el Gobierno de Ayuso para la educación?", se pregunta Wyoming, que al ver sus fotos piensa que "tiene más pinta de que han dejado la política para refundar Ciudadanos".

