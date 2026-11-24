El Intermedio organiza un peculiar cara a cara entre Isabel Díaz Ayuso y María Jesús Montero para debatir, o al menos intentarlo, sobre los asuntos que atañen a Andalucía.

El programa "El Intermedio" organizó un debate entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz, centrado en Andalucía. Ayuso comenzó disculpándose con los andaluces por posibles malentendidos, mientras Montero defendió a su comunidad. El debate se tornó culinario, con Montero criticando el consumo de calamares con pan en Madrid y Ayuso alabando las cañas. Montero expresó más preocupación por los ataques a Pedro Sánchez que por las críticas a Andalucía. Ayuso mencionó celebrar el fin de la "dictadura comunista" de Sánchez, mientras Montero prefirió enfocarse en temas importantes.

El Intermedio, como parte de la cadena de los debates, ha querido celebrar un cara a cara sobre Andalucía entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Ambas encarnadas por Cristina Gallego, en el arranque, la andaluza ha querido saludar a los "garrapateros" mientras que la madrileña ha saludado a un público que, imagina, "se acaba de despertar".

Ayuso ha querido aprovechar la visibilidad para disculparse ante unos andaluces que no le "entendieron bien". "Y es normal, yo sí tuve una educación de calidad y hablo diciendo las palabras enteras". A eso, la andaluza responde: "Deje tranquilos a los andaluces".

Así se han enzarzado en un debate culinario donde Montero ha achacado que los madrileños se comen los calamares con pan, mientras que Ayuso ha presumido de cañas. Sin embargo, lo que más molesta a Montero no es los insultos a Andalucía, sino los ataques a Pedro Sánchez: "Va a tener a todos los garrapateros, sin miedo, ladrándole a la cara".

¿Qué creen pasará este domingo?

Ayuso se tomará "tres cervecitas" para celebrar que se acaba "la dictadura comunista" de Sánchez, "que ha demostrado ser un embaucador que te engaña con su belleza". Montero, no responde, porque quiere centrarse en los "asuntos importantes".

Ha señalado a Ayuso porque "le gusta" Sánchez, algo que la madrileña ha negado. "No me van los dictadores bolivarianos", dice. Ni siquiera han dejado cerrar al moderador, el Gran Wyoming, por hablar del cotilleo.

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