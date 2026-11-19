Los detalles Durante la campaña electoral se ha podido escuchar al candidato socialista por Álava comparar estas elecciones con una decisión culinaria, mientras que Vox tiene un lapsus en redes y llama a votar el "39N".

La campaña electoral está dejando momentos insólitos, como la reflexión que hace Cayetana Álvarez de Toledo sobre la migración. La número dos de Alberto Núñez Feijóo para las elecciones del 29N ha defendido la llegada de migrantes a nuestro país, dice que son necesarios.

El argumento para defenderla, es que "necesitamos inmigración que trabaje mientras los españoles se ponen a tener bebés. Así facilitamos que los españoles puedan tenerlos", defiende.

Un argumento que llama la atención, quizás por eso el candidato socialista por Álava, Javier Hurtado, decide comparar estas elecciones con una decisión culinaria que "divide a España". "Toca elegir, tortilla con cebolla o sin cebolla", señala.

No es el único que jugó a la metáfora en el debate regional. El candidato del PNV, Gorka Urtaran, se convierte en agente de seguros. "Les ofrezco una póliza contra la ultraderecha", destaca.

Esto va de simbolismo, por eso Pedro Sánchez se pone la camiseta de baloncesto y vemos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Chueca llamando al voto del colectivo LGTBIQ+.

Por su parte, parece que Vox no tiene del todo claro cuándo son las elecciones, y es que en redes sociales han publicado un mensaje en el que llaman a votar el "39N".

Aunque el lapsus más nombrado, sin duda, es que tiene que ver con el apellido de el diputado de Vox, José María Figaredo, a quien la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha llamado por error "Figueredo".

La portavoz de Frente Amplio en el Congreso, Verónica Martínez, tampoco parece tener claro cómo se pronuncia. "Está a punto de salirme frigodedo", admite. No sería la primera vez, y es que de hecho ya le pasó hace un año, convirtiéndose en un momento muy viral.

Mientras, el diputado de Vox parece preferir atacar al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. "Se ha picado conmigo, pero ya se le pasará", destaca el también portavoz de Frente Amplio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.