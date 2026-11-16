Escolar: "Hay nuevos votantes que pertenecen a una generación educada en las redes sociales y que tiene paradigmas más conservadores que sus padres y abuelos"

El periodista pone el foco en el cambio generacional del electorado y en cómo la formación de los nuevos votantes en las redes sociales y TikTok puede influir en el escenario político.

A solo 13 días de las elecciones generales, Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es', introduce una dosis de cautela en el análisis de las encuestas y recuerda lo ocurrido en los comicios de 2023, cuando los sondeos anticipaban una victoria contundente de PP y Vox que finalmente no se produjo. "Yo quiero recordar que en el 2023 todas las encuestas daban por segura una victoria apabullante del PP y Vox. Y luego resulta que no ocurrió", señala. Ante esta reflexión, Antonio García Ferreras matiza que los sondeos actuales no están anticipando el resultado electoral, sino que ofrecen una fotografía del momento: "Las encuestas que estamos conociendo ahora no nos están diciendo qué va a pasar dentro de dos semanas, sino qué está pasando, o mejor dicho, qué ha pasado hace unos días".

Escolar coincide en que esa fotografía merece atención y destaca dos tendencias que, a su juicio, reflejan la mayoría de los sondeos: "Un ascenso de la izquierda, una recuperación del Partido Socialista". El periodista relaciona esta evolución con la movilización desigual de los bloques durante la campaña. Mientras considera que la derecha llega "hiper movilizada", apunta a que una parte del electorado progresista permanece desmovilizada y otra ha dejado de votar a la izquierda. También señala un cambio en la composición del censo: desde 2023 han fallecido alrededor de 1,5 millones de votantes, mientras que entre 1,4 y 1,6 millones de nuevos electores acudirán por primera vez a las urnas. Escolar subraya que se trata de una generación "educada en redes sociales y en TikTok, y que tiene paradigmas más conservadores que sus padres y abuelos".

Pese a estas tendencias, el director de elDiario.es evita dar por cerrado el escenario electoral y recuerda que las encuestas pueden desviarse dentro de su margen de error, especialmente en unos comicios cuyo resultado todavía está por decidir. Además, advierte de que no sería lo mismo que el PP llegara a La Moncloa como fuerza más votada que hacerlo como segunda fuerza, con un Vox especialmente fortalecido. "Esto cambia mucho", apunta. Para Escolar, el desenlace dependerá, en última instancia, de la movilización de los votantes y de una decisión que considera fundamental: "Todo esto depende de algo que es sagrado, que es el voto de los españoles".

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