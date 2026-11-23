En qué vas a pensar a la hora de votar
Elvira Lindo desvela a quién votará el 29-N: "No pienso en un partido, sino en el programa que se acerca más a lo que entiendo por una sociedad justa"
"Voto a quien no va a cuestionar los derechos de las mujeres, quien no hace un sinónimo de inmigración-delincuencia y ofrezca soluciones para la vivienda", comenta la escritora, que defiende en El Intermedio la igualdad de oportunidades.
El domingo 29 de noviembre los españoles tienen una cita con las urnas y El Intermedio está pidiendo a los ciudadanos, anónimos y conocidos, que hagan una reflexión en la que expresen en qué van a pensar cuando introduzcan su voto.
En esta ocasión es Elvira Lindo la que comparte su pensamiento. Asegura que en su caso no tendrá en cuenta el partido político, sino "el programa que se acerca más a lo que yo entiendo por una sociedad justa y más igualitaria, donde no se roban derechos que ya han sido admitidos socialmente y donde se huye de esa ideología de la crueldad que está recorriendo el mundo".
"Voto a quien no va a cuestionar los derechos de las mujeres, a quien creo que protege más a los niños, a quien no hace un sinónimo de inmigración-delincuencia, a quien ofrezca soluciones para la vivienda, a quien crea que es fundamental igualar la base social económicamente para que seamos colectivamente más felices", afirma la escritora.
Aunque reconoce hablar "desde una posición privilegiada", asegura que no votará "a quien favorezca continuamente a quien más tiene". En este sentido, reivindica que "los que tenemos una posición desahogada luchemos por los que no la tienen, lo que se ha llamado toda la vida solidaridad".
De este modo, defiende que "la educación pública esté debidamente asistida para que un niño o una niña, nazcan donde nazcan, puedan tener las mismas oportunidades".
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