El Gran Wyoming gana el Premio Ondas nacional de televisión a mejor comunicador

El presentador de esta casa, el Gran Wyoming, ha sido galardonado con el Premio Ondas nacional de televisión al mejor comunicador. Ha sido el periodista Iñaki Gabilondo el encargado de anunciar el fallo del jurado de unos premios que, este 2025, cumplen su 72ª edición. La gala, donde se entragaran los galardones, se celebrará el próximo 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

José Miguel Monzón Navarro, más conocido como el Gran Wyoming, o simplemente Wyoming, lleva casi 20 años al frente de programa de esta casa, 'El Intermedio', que se emite de lunes a jueves a partir de las 21:30. El programa, que comenzói su andadura en 2006, es el más longevo de laSexta.

El fallo del jurado le ha otorgado este galardón "por su buen hacer, compromiso y valentía para dar continuidad a uno de los formatos más longevos de la televisión": "El Gran Wyoming mantiene vigente una propuesta en una franja que centra todas las miradas desde hace varias temporadas y que es crucial para la televisión, como es el Access Prime".

El presentador y humorista, nacido en Madrid el 15 de mayo de 1955, ya tiene en su haber otros dos premios Ondas: uno que recibió en 2013, a mejor presentador, también por El Intermedio, y otro, cinco años antes, en 2009, a mejor conducción de programa de actualidad, también por 'El Intermedio'.