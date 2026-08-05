De 'El Club de la Comedia' a TikTok: Agustín Jiménez y Tamara García reflexionan con Thais Villas sobre los límites del humor

¿Cómo ha cambiado la forma de hacer reír? Agustín Jiménez y Tamara García, dos generaciones de cómicos frente a frente, comparan sus comienzos, el impacto de las redes y los nuevos límites de la comedia.

El Intermedio recupera esta entrega de 'Zetas y Boomers' donde Thais Villas charló con representantes de distintas generaciones para hablar de cómo habían cambiado sus profesiones, sentando, frente a frente, al veterano humorista Agustín Jiménez y a la creadora de contenido y cómica Tamara García.

En el reportaje que puedes volver a ver sobre estas líneas, Agustín recuerda sus comienzos como cuentacuentos antes de dar el salto a El Club de la Comedia, mientras que Tamara llegó al humor de forma muy distinta. Diseñadora de moda de profesión, empezó a subir vídeos a TikTok durante la pandemia como una forma de "desahogarse". El éxito fue tan inmediato que, como ella misma reconoce, "la gente escogió que me dedicara a la comedia".

Sobre sus primeros pasos, Agustín asegura que nunca actuó gratis, aunque sí recuerda haber "cobrado poco". Tamara, en cambio, admite que monetizó sus vídeos muy rápido y que eso le provocó incluso cierto síndrome del impostor. "Te entran esas dudas porque parece que para merecer realmente esta profesión has de picar piedra", explica.

El humorista también desvela que, a día de hoy, cuenta con la ayuda de su hijo para gestionar sus redes sociales, desde decidir la mejor hora para publicar hasta editar y subtitular sus vídeos. Mientras que Tamara reconoce que le gustaría dar el salto al escenario, aunque le "da miedo la exposición de los monólogos en directo".

Por último, ambos reflexionan sobre los límites del humor. Para Agustín Jiménez, "se puede hacer humor de todo, pero a ver si eres capaz. A ver si hasta el afectado te dice 'enhorabuena'". Tamara comparte esa idea, aunque considera que la sociedad ha cambiado: "Hay más consciencia que antes. Está muy bien dejar unos chistes a un lado y abrirle la puerta a otros".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.