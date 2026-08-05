Una mujer desmonta la excusa de su marido con la lavadora: "La pongo yo porque sé diferenciar los colores"

El Intermedio sale a la calle para descubrir cómo se reparten los madrileños las tareas del hogar y cuánto tarda la ropa en acabar en la lavadora. Las respuestas y los 'zascas' entre las parejas no tienen desperdicio.

Esta temporada, El Intermedio ha abierto un espacio para conocer las rutinas domésticas de los espectadores. ¿Hay que fregar todos los días? ¿Sigues limpiando los cristales con ropa vieja? ¿La 'Roomba' ha jubilado a la escoba? En esta ocasión, el programa sale a la calle para hablar de la lavadora.

Los reporteros preguntan a varios madrileños cuántas lavadoras ponen a la semana y quién se encarga realmente de hacerlas en casa. La primera pareja asegura que pone "cuatro o cinco lavadoras por semana". ¿El motivo? "Él mancha mucho", responde ella entre risas.

En otro matrimonio, la mujer lamenta que sea siempre ella quien ponga la lavadora, mientras que su marido se defiende asegurando que él "siempre pone la secadora". "Yo pongo la lavadora porque sé ponerla y diferenciar los colores", le contesta la mujer.

Sobre cuántas veces reutilizamos la ropa antes de lavarla, mientras muchas mujeres aseguran que una prenda puede ponerse "una vez más", algunos hombres reconocen que la estiran bastante más. "Cuatro o cinco veces", admite uno de ellos. "El pantalón vaquero tiene el récord", zanja el señor entre risas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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