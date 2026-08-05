La reacción de un hombre al descubrir en 'El Intermedio' por qué sus camisas blancas se tiñen de rosa: "Nos deberías ayudar"

'El Intermedio' sale a la calle para descubrir los secretos de las tareas del hogar de los madrileños y deja un momento viral cuando una reportera desvela a dos hombres por qué sus camisas blancas y calzoncillos acaban teñidos de rosa.

¿Quién pone la lavadora en casa? ¿Cuántas veces se puede usar una prenda antes de lavarla? ¿La escoba sigue viva o la 'Roomba' la ha jubilado? 'El Intermedio' ha salido a las calles de Madrid para preguntar a los vecinos por sus rutinas con la ropa y, entre las respuestas, ha surgido una de esas dudas que muchos han tenido alguna vez: ¿por qué algunas prendas blancas terminan teñidas de otro color?.

"Hay veces que se me ha desteñido de pronto una camisa blanca de color rosa, y no sé a qué viene", comenta un señor, mientras que su amigo asegura que a él también le ha ocurrido con los calzoncillos: "Tengo algunos de color rosa".

"Es por algo rojo", responde la reportera del programa. Una explicación que deja a los dos hombres con una mezcla de sorpresa y risa nerviosa al descubrir, por fin, el origen de su particular "misterio de la lavadora". En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la cómica reacción de los dos amigos.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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