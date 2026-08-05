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La reacción de un hombre al descubrir en 'El Intermedio' por qué sus camisas blancas se tiñen de rosa: "Nos deberías ayudar"

'El Intermedio' sale a la calle para descubrir los secretos de las tareas del hogar de los madrileños y deja un momento viral cuando una reportera desvela a dos hombres por qué sus camisas blancas y calzoncillos acaban teñidos de rosa.

La reacción de un hombre al descubrir en 'El Intermedio' por qué sus camisas blancas se tiñen de rosa

¿Quién pone la lavadora en casa? ¿Cuántas veces se puede usar una prenda antes de lavarla? ¿La escoba sigue viva o la 'Roomba' la ha jubilado? 'El Intermedio' ha salido a las calles de Madrid para preguntar a los vecinos por sus rutinas con la ropa y, entre las respuestas, ha surgido una de esas dudas que muchos han tenido alguna vez: ¿por qué algunas prendas blancas terminan teñidas de otro color?.

"Hay veces que se me ha desteñido de pronto una camisa blanca de color rosa, y no sé a qué viene", comenta un señor, mientras que su amigo asegura que a él también le ha ocurrido con los calzoncillos: "Tengo algunos de color rosa".

"Es por algo rojo", responde la reportera del programa. Una explicación que deja a los dos hombres con una mezcla de sorpresa y risa nerviosa al descubrir, por fin, el origen de su particular "misterio de la lavadora". En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la cómica reacción de los dos amigos.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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