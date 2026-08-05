Ahora

Buscan nuevos perfiles

Patriotismo y la oportunidad de una carrera profesional: los factores tras el récord de nuevos reclutas en el Ejército de EEUU

Las cifras Desde 2022, se ha incrementado un 38% el número de reclutas, pasando de cerca de 45.000 a más de 62.000 en 2025.

Soldados estadounidenses en la base aérea de Tennessee
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump ha agotado hasta el 80% de sus misiles, solo en la guerra en Irán, según ha informado en exclusiva la 'CNN'. Esta situación podría poner en riesgo su capacidad de respuesta en futuros conflictos. Pero para contrarrestar el dato negativo, la Administración Trump puede presumir de un récord: el de nuevos reclutamientos de militares.

Con el mayor patriota al frente del Gobierno y el que mejor promoción hace de sus militares, no es casualidad que el Ejército de Estados Unidos haya batido récord de alistamientos desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.

"Tenemos los mejores militares del mundo con diferencia", ha asegurado el republicano en multitud de ocasiones.

Desde 2022 se ha incrementado un 38% el número de reclutas, pasando de cerca de 45.000 a más de 62.000 en 2025. La media de edad es de 23 años.

"A nivel local, hemos notado una gran motivación entre los hombres y mujeres jóvenes de dedicarse a una causa que va más allá de sí mismos", explica la teniente coronel Jade Root, del Batallón de Reclutamiento.

No solo el patriotismo renovado abanderado por el movimiento MAGA está detrás de estas cifras, también las oportunidades profesionales que ofrecen son un atractivo para las nuevas generaciones.

La especialista Grizel Cornejo sostiene que "es realmente alentador para la gente darse cuenta de que pueden tener la carrera que desean y también estar en el ejército y servir al país".

Además del aumento de reclutas, también se han superado los objetivos de los veteranos que deciden quedarse. "Esta es nuestra casa. Todo lo que tenemos en común es esta bandera de Estados Unidos que ondeamos sobre nuestro hombro derecho", afirma el soldado de Infantería Guadalupe Campos.

Con esa propaganda y la de asegurarles un futuro, los reclutadores buscan nuevos perfiles en institutos, universidades y hasta en el mismo Times Square.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ceuta pide "auxilio" ante el colapso migratorio: más de 1.100 menores, centros de acogida colapsados y falta de medios
  2. Órdenes de protección, medidas cautelares o sus dotaciones: todo lo que Vox controlará sobre violencia de género tras la cesión de Moreno
  3. El peor verano de Rusia: Ucrania intensifica sus ataques con ofensivas incluso a más de 1.000 kilómetros de la frontera
  4. Sumar y la izquierda portuguesa exigen excluir a Marruecos como anfitriona del Mundial 2030: "El fútbol no puede servir para blanquearlo todo"
  5. Un guardia civil asesina a tiros a su mujer, también agente, en el cuartel de Llanes (Asturias)
  6. Isabel Pantoja pierde dos pleitos contra Hacienda por una deuda de más de 700.000 euros