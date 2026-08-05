Patriotismo y la oportunidad de una carrera profesional: los factores tras el récord de nuevos reclutas en el Ejército de EEUU

Las cifras Desde 2022, se ha incrementado un 38% el número de reclutas, pasando de cerca de 45.000 a más de 62.000 en 2025.

Donald Trump ha agotado hasta el 80% de sus misiles en la guerra en Irán, lo que podría afectar su capacidad de respuesta en futuros conflictos, según CNN. Sin embargo, su administración ha logrado un récord en nuevos reclutamientos militares, batiendo marcas desde su llegada a la Casa Blanca. Desde 2022, los reclutas han aumentado un 38%, de 45.000 a más de 62.000 en 2025, con una media de edad de 23 años. Este incremento se debe al patriotismo del movimiento MAGA y a las oportunidades profesionales que ofrece el ejército. Además, se han superado los objetivos de veteranos que deciden permanecer.

Donald Trump ha agotado hasta el 80% de sus misiles, solo en la guerra en Irán, según ha informado en exclusiva la 'CNN'. Esta situación podría poner en riesgo su capacidad de respuesta en futuros conflictos. Pero para contrarrestar el dato negativo, la Administración Trump puede presumir de un récord: el de nuevos reclutamientos de militares.

Con el mayor patriota al frente del Gobierno y el que mejor promoción hace de sus militares, no es casualidad que el Ejército de Estados Unidos haya batido récord de alistamientos desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.

"Tenemos los mejores militares del mundo con diferencia", ha asegurado el republicano en multitud de ocasiones.

Desde 2022 se ha incrementado un 38% el número de reclutas, pasando de cerca de 45.000 a más de 62.000 en 2025. La media de edad es de 23 años.

"A nivel local, hemos notado una gran motivación entre los hombres y mujeres jóvenes de dedicarse a una causa que va más allá de sí mismos", explica la teniente coronel Jade Root, del Batallón de Reclutamiento.

No solo el patriotismo renovado abanderado por el movimiento MAGA está detrás de estas cifras, también las oportunidades profesionales que ofrecen son un atractivo para las nuevas generaciones.

La especialista Grizel Cornejo sostiene que "es realmente alentador para la gente darse cuenta de que pueden tener la carrera que desean y también estar en el ejército y servir al país".

Además del aumento de reclutas, también se han superado los objetivos de los veteranos que deciden quedarse. "Esta es nuestra casa. Todo lo que tenemos en común es esta bandera de Estados Unidos que ondeamos sobre nuestro hombro derecho", afirma el soldado de Infantería Guadalupe Campos.

Con esa propaganda y la de asegurarles un futuro, los reclutadores buscan nuevos perfiles en institutos, universidades y hasta en el mismo Times Square.

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