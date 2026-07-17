El primer monólogo de Secun de la Rosa en El Club de la Comedia: "Los tacos son como el avecrem del lenguaje, les da saborcillo"

Secun de la Rosa se estrena en El Club de la Comedia con un monólogo sobre las palabrotas. Y es que "el propio lenguaje nos anima a meterlas porque la alternativa sería córcholis": "Los tacos son los jedis del lenguaje, le dan fuerza".

"Este es mi primer monólogo y sois un público cojonudo", destaca Secun de la Rosa en su estreno en El Club de la Comedia, donde reflexiona sobre las palabrotas: "Podría decir que sois genial, pero no sería lo mismo, por eso yo digo palabrotas, porque son las jedi del lenguaje, les acompaña la fuerte". "La alternativa a los tacos, a las palabrotas, es una piltrafa", destaca.

"La verdad es que a todos nos gustan los tacos, y desde críos", destaca el actor, que afirma que "lo mejor que te podía pasar en el colegio era que llegara un niño con una palabrota nueva,": "¡Hasta la buscabas en el diccionario!". "yo creo que la mayoría de fracaso escolar se arreglaba metiendo un taco", insiste Secun de la Rosa en su monólogo, donde pone varios ejemplos como que "Cristóbal Colón le salió de la punta del nabo ir a América" o que "Sócrates quiso decir 'no tengo ni puta idea', cuando dijo, 'solo sé que no sé nada'".

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