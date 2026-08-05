Infantino pasa por encima de España e implora apoyo a Marruecos ofreciéndole albergar la final del Mundial 2030

Los detalles Según ha confirmado laSexta, el presidente de la FIFA ha prometido a Marruecos celebrar la final del Mundial en Casablanca a cambio de su respaldo para las próximas elecciones, mientras crecen las críticas contra él tras su intento de privatizar la competición.

La polémica alrededor del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se intensifica tras su intento de vender parte del Mundial. En busca de apoyos para su reelección en marzo, Infantino ha propuesto a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030, dejando fuera a España. Según 'The Times', la final se disputaría en el nuevo estadio Hassan II de Casablanca. Críticos aseguran que cualquier decisión podría ser revocada si Infantino es reemplazado. La UEFA, tras rechazar la privatización del Mundial, considera una moción de censura. Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol también han pedido su dimisión.

La polémica no cesa en torno al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Tras quedar en entredicho por su intento de vender parte del Mundial, Infantino se ha volcado en una intensa campaña para ganarse los apoyos suficientes para ser reelegido el próximo mes de marzo. En este contexto, según ha informado 'The Times' y ha confirmado laSexta, Infantino ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de su aval, dejando así a España fuera de la ecuación.

Esta oferta habría sido el resultado de la reunión de urgencia convocada por el presidente de la FIFA este mismo miércoles en Rabat, donde Intantino permanece refugiado desde que estalló el escándalo.

Marruecos ha sido su aliado más fiel desde que fue elegido presidente en 2016. La organización conjunta del Mundial de 2030 entre España, Portugal y Marruecos fue una manera de agradecer ese apoyo, pero ahora iría más allá, favoreciendo por cuestiones personales que acoja la final del próximo campeonato.

Según 'The Times', el presidente de la FIFA ha prometido que la final se dispute en Casablanca y no en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Concretamente, se celebraría en el nuevo estadio Hassan II de Casablanca, con capacidad para 115.000 espectadores y que será el mayor estadio de fútbol del mundo una vez terminen las obras.

Se trata de un varapalo inesperado para España ya que, según ha podido saber laSexta, en su momento se dijo a la Federación Española que el Bernabéu era el gran favorito para albergar la final. "España será el país líder del Mundial de 2030 y la final de ese Mundial se jugará aquí", aseguró el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, durante la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid del pasado enero.

Los críticos de Infantino aseguran que cualquier decisión que tome sobre la final no será vinculante y podrá ser revocada si es sustituido al frente de la FIFA en las próximas elecciones de marzo.

Aumentan las críticas

La propuesta de Infantino es una nueva medida desesperada para intentar asegurar su cargo, mientras las críticas contra él siguen en aumento. Tras rechazar de plano la idea de privatizar el Mundial, la UEFA se está planteando presentar una moción de censura en su contra.

Según el reglamento de la organización, se puede convocar una reunión de urgencia del Consejo si 19 de sus 37 miembros lo solicitan. Solo la UEFA cuenta con nueve consejeros, por lo que necesitaría al menos otros diez apoyos para optar por esta vía.

Otra opción es la convocatoria de un congreso extraordinario. Para ello, se necesita la firma de al menos 43 de las 211 asociaciones miembro de la FIFA, un umbral que la UEFA podría alcanzar por sí sola, ya que cuenta con 55 asociaciones. De plantearse, estas maniobras podrían salir adelante, ya que tanto la Concacaf como la Confederación Asiática de Fútbol han cuestionado el liderazgo de Infantino.

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