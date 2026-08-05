Cuenta atrás para el eclipse solar total | Mapa para elegir el destino desde donde observarlo y cómo conseguir gafas homologadas

😎 Suances repartirá desde mañana 4.000 gafas para ver el eclipse solar total del 12 de agosto El Ayuntamiento de Suances pondrá en marcha este jueves, 6 de agosto, una campaña informativa con motivo del eclipse solar del día 12, en el marco de la cual repartirá 4.000 gafas homologadas para observar el fenómeno astronómico. La distribución tendrá lugar hasta el día del eclipse, en las dependencias del Ayuntamiento, en horario de 9:30h a 13:00h, donde también se entregarán folletos informativos con recomendaciones para disfrutar del evento de forma segura. Para garantizar un reparto "ordenado y equitativo", el Consistorio ha establecido un máximo de tres gafas por persona, aunque quienes presenten el libro de familia podrán recoger tantas como miembros integren la unidad familiar. El calendario de reparto es el siguiente: Jueves y viernes, 6 y 7 de agosto: se entregarán a personas empadronadas en Suances

Lunes, martes y miércoles 10, 11 y 12 de agosto: se entregarán al resto hasta agotar existencias Europa Press Compartir en X

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¿Qué tiempo hará durante el eclipse solar en España? ¡La AEMET enviará alertas diarias! Desde este viernes, 7 de agosto, apenas a cinco días de que tenga lugar el esperado eclipse solar total visible en España, la AEMET emitirá una previsión meteorológica especial, con alertas diarias, para informar del tiempo que se espera para el 12 de agosto. El boletín incluirá un pronóstico del tiempo general para España y se hará hincapié en los posibles fenómenos meteorológicos adversos que puedan tener lugar. También se añadirá la predicción de temperaturas máximas y del índice de peligro de incendios. El boletín estará disponible en portada de la página web de la Agencia Estatal de Meteorología y se difundirá en sus redes sociales oficiales y a los medios de comunicación. Compartir en X

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Cómo saber si unas gafas están homologadas para ver el eclipse solar de agosto sin dañarse la vista Aunque existen otras maneras de 'ver' el eclipse solar si no se dispone de unas gafas, todavía hay tiempo para hacerse con unas gafas homologadas, pero olvídate de buscarlas en plataformas low cost, porque en este caso más que nunca lo barato puede salirte caro. No quiere decir que las gafas homologadas sean caras, porque no, pero sí que hay saber dónde comprarlas y cómo hacerlo para que no nos den gato por liebre. Si no tienes ni la más mínima idea de por dónde empezar, lo mejor es buscar recomendaciones en fuentes fiables: organismos como planetarios, asociaciones astronómicas o entidades científicas suelen tener información relativa a este tipo de gafas e incluso en ocasiones recomiendan distribuidoras o productos que han pasado los suficientes controles de calidad. Si, por el contrario, tienes alguna idea de dónde puedes adquirirlas, revisa que tengan el código ISO correcto. Se trata de un estándar internacional, creado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que indica de manera unívoca conceptos, territorios o monedas a nivel global: con un código ISO puede entenderse lo mismo en cualquier lugar del planeta. Para que unas gafas homologadas de eclipse sean perfectas han de tener indicada claramente la numeración que indica que se cumple esta norma, en concreto tiene que tener la siguiente inscripción: EN ISO 12312-2:2015. Este código debe aparecer en las gafas, en el embalaje o en las instrucciones. Algo muy, muy importante es que si aparece otro código, como el ISO 12312-1, estas gafas no son aptas para mirar directamente al Sol. Gafas para ver el eclipse Compartir en X

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📍Los 7 mejores pueblos de Aragón para observar el eclipse solar del 12 de agosto Desde el Gobierno de Aragón han recopilado varios puntos de observación que reúnen condiciones adecuadas de acceso, seguridad y capacidad para poder ver el eclipse de sol del 12 de agosto, en plenas vacaciones para muchos. En algunos de estos lugares todavía se pueden adquirir 'entradas' para poder acampar o pernoctar con el coche o la caravana y así cerrar un día completo de observación al aire libre. Además, muchos de estos puntos cuentan con servicios como baños químicos o carpas, aunque siendo espacios al aire libre pueden no existir puntos de gestión de aguas grises o negras o zonas de sombra. Aun así, son espacios perfectos para poder aprovechar de un día de agosto en el que ocurrirá un acontecimiento histórico. Por ahora, Aragón ha marcado estos siete lugares de interés para el eclipse: 📍 Antiguo aeródromo de Calamocha

📍 MotorLand, en Alcañiz

📍 Estación de esquí Javalambre, en Camarena de la Sierra

📍 Polígono de Cariñena

📍 Polígono de Épila

📍 Ariza

📍 Monreal del Campo Compartir en X

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La 'invasión' turística que el eclipse solar lleva a A Coruña: nueve cruceros se suman a una ciudad abarrotada En la lista de los mejores sitios desde donde observar el eclipse solar total del 12 de agosto siempre está A Coruña. Si no el mejor, entre los mejores, sin duda. Porque es donde más durará. Pero tiene un inconveniente importante: la ciudad estará abarrotada. Esto ya lo saben desde el sector hotelero desde hace meses, porque la capacidad hotelera estaba casi al completo muchos meses antes. El turismo de eclipse ha elevado la presión turística sobre una ciudad a la que, además, llegan decenas de cruceros a la semana, con miles de personas que abarrotan las calles sin pernocta, con poco gasto en la ciudad. Las previsiones para el día del eclipse son más halagüeñas: el puerto de A Coruña estima que la llegada de los cruceros el día del eclipse implicará un impacto económico de dos millones de euros en la ciudad. Porque no son pocos: el 12 de agosto, A Coruña recibirá en pasajeros de cruceros el equivalente al 10% de su población. Unas 25.000 personas desembarcarán en la ciudad desde la víspera del día del eclipse. Fuentes del Puerto de A Coruña explican a EFE que el "atractivo internacional del eclipse solar" ha llegado a la "cifra extraordinaria" de nueve escalas de cruceros en la ciudad entre los días 11, 12 y 13 de agosto, cuya organización logística implica un desafío para las autoridades implicadas, tanto a nivel portuario como municipal y policial. Martes 11 de agosto → Llegarán 9.047 pasajeros a bordo del 'Crystal Serenity', del 'Ambience' y del 'Iona', junto con sus tripulaciones.

a bordo del 'Crystal Serenity', del 'Ambience' y del 'Iona', junto con sus tripulaciones. Miércoles 12 de agosto → Llegarán 11.374 pasajeros de cinco cruceros : el 'Celebrity Apex', el 'Celebrity Equinox', el 'MSC Explora III' —primera vez que estará en A Coruña—, el 'Borealis' y el 'Queen Anne'. El último de estos cinco, con unas 3.000 personas a bordo, partirá después del eclipse.

: el 'Celebrity Apex', el 'Celebrity Equinox', el 'MSC Explora III' —primera vez que estará en A Coruña—, el 'Borealis' y el 'Queen Anne'. El último de estos cinco, con unas 3.000 personas a bordo, Jueves 13 de agosto → Llegará el buque más grande de la semana, el 'Liberty of the seas', con 4.374 pasajeros a bordo, que habrá visto el eclipse la jornada anterior en su travesía desde Vigo y hacia el puerto de Le Havre (Francia). EFE Compartir en X

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Por qué hay tres eclipses seguidos visibles desde España si son fenómenos tan raros Un eclipse solar se produce cuando, desde la perspectiva de la Tierra, la Luna pasa por delante del Sol y lo oculta, aunque, dependiendo del lugar del planeta en que se encuentre el observador, puede ser de varios tipos. Es total cuando toda la superficie del Sol queda cubierta por la Luna; anular, cuando la Luna no cubre del todo esa superficie y deja visible un anillo solar; y parcial, cuando la Luna solo oculta una parte del Sol. Estos fenómenos se repiten siguiendo unos patrones bastante regulares: cada año se producen entre cuatro y siete eclipses de Sol y de Luna, pero lo normal es que haya al menos dos eclipses solares y dos lunares que suceden en 'estaciones de eclipses'. "Este año han sido en febrero y principios de marzo, y en agosto, pero cada año se van adelantando un poco respecto del siguiente, por eso no tienen lugar siempre en los mismos meses pero siguen un patrón muy regular", explica a EFE el astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional Miguel Querejeta. "Todo esto ya lo identificaron civilizaciones muy tempranas, como las de Mesopotamia o los mayas, que sabían que los eclipses suceden en épocas concretas y que solo pueden ocurrir en luna llena, en el caso de un eclipse lunar, y en luna nueva, en el de un eclipse solar, de manera que las fechas en las que puede ocurrir un eclipse cada año se reducen a unas pocas", dice Querejeta. Por tanto, "los eclipses siguen un patrón bastante regular", señala el investigador, actualmente en el Observatorio Europeo Austral (ESO), en Múnich (Alemania). → Por qué hay tres eclipses seguidos visibles desde España si son fenómenos tan raros Compartir en X

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Belén Samper cuenta qué restricciones se van a establecer debido al eclipse solar El próximo 12 de agosto se va a poder ver un eclipse solar en nuestro país. En algunos lugares de nuestro país este llegará a ser total, algo que no pasaba en nuestro país desde hace 114 años, como cuenta Belén Samper, desde 1912. Este eclipse solar total se podrá ver, aproximadamente, a partir de las 20:30 horas. "Esa franja va a pasar desde A Coruña hasta Baleares y lo vamos a ver siempre que tengamos esas gafas homologadas", indica la meteoróloga de laSexta. Samper cuenta que este eclipse va a traer consigo una serie de restricciones, sobre todo, por el tema de los incendios. La meteoróloga explica que, por ejemplo, en Tres Cantos se han suspendido las actividades relacionadas con el eclipse para evitar incendios. En Valencia y Castellón se han cerrado parques naturales por el mismo motivo. Javier Bastida se ha desplazado hasta Buitrago de Lozoya, en Madrid, uno de los lugares, como explica, en los que eclipse durará un minuto y 19 segundos. El reportero cuenta que, si el eclipse nos pilla conduciendo, se deben tener encendidas tanto las luces de cruce como las de posición. "Si te pillan te pueden multar", cuenta. Belén Samper cuenta qué restricciones se van a establecer debido al eclipse solar Belén Samper Compartir en X

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