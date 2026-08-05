Órdenes de protección, medidas cautelares o sus dotaciones: todo lo que Vox controlará sobre violencia de género tras la cesión de Moreno

El contexto De acuerdo a lo pactado con el PP, quedará en manos de los de Santiago Abascal las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) dependientes de la Consejería de Justicia que ya manejan.

La oposición andaluza critica al gobierno de Moreno Bonilla por ceder a Vox la valoración de víctimas de violencia machista, dado que este partido minimiza o niega dicha violencia. Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, comparó la situación con dejar a un "pirómano apagar el incendio". La ministra de Igualdad y María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz, coinciden en que esta decisión pone en riesgo la protección de las víctimas. Vox controlará la unidad encargada de elaborar órdenes de protección, proponer medidas cautelares y evaluar riesgos, gestionando recursos y personal desde su perspectiva, lo que genera preocupación entre los críticos.

La oposición andaluza está indignada con el gobierno de Moreno Bonilla por ceder a Vox la valoración de víctimas de violencia machista, un partido que minimiza o incluso niega la violencia machista. A partir de ahora van a controlar esa unidad a la que tenían el ojo echado desde 2019.

"Le han dejado al pirómano que apague el incendio", ha asegurado este miércoles Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, en Al Rojo Vivo. A ellos les parece un despropósito que sea Vox en Andalucía quien ahora tenga responsabilidades sobre la evaluación de los casos de violencia de genero: "Es una noticia nefasta para las mujeres".

Críticas compartidas por la ministra de Igualdad o la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero: "Es poner en riesgo la protección de las víctimas. Moreno Bonilla no cede, sabe perfectamente lo que hace".

De acuerdo a lo pactado, quedará en manos de los de Santiago Abascal las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) dependientes de la Consejería de Justicia que ya manejan. Será entonces el partido que hablaba de supremacía de genero quienes ahora supervisen la entidad encargada, entre otras cosas, de elaborar ordenes de protección a mujeres maltratadas, proponer medidas cautelares o evaluar los riesgos a los que se enfrentan.

De ellos dependerá la elaboración de informes sobre el estado de estas mujeres. Es decir, en la práctica, Vox podrá desde un primer momento controlar la dotación a esta unidad, ordenar las prioridades administrativas y también la gestión del personal. Una unidad en su punto de mira desde 2019. El entonces líder de Vox en Andalucía pidió una lista con los nombres y apellidos de sus trabajadores. Una unidad que ya tienen en sus manos.

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