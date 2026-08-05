Ceuta pide "auxilio" ante el colapso migratorio: más de 1.100 menores, centros de acogida colapsados y falta de medios

Los detalles El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, asegura que la entrada del pasado jueves "desborda hasta a la propia ley" y reclama solidaridad al resto de administraciones para hacer frente a la atención de los menores no acompañados.

El Gobierno de Ceuta enfrenta una crisis migratoria con 1.100 menores no acompañados, superando ampliamente su capacidad de acogida de 90 menores, lo que representa un 2.600% por encima de su capacidad crítica. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado ayuda urgente al resto de España para gestionar esta situación insostenible. A pesar de apoyar y aplicar el real decreto para la atención de menores en situaciones de emergencia migratoria, Vivas critica la respuesta insuficiente del Gobierno de Pedro Sánchez. El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, destaca la urgencia de sacar a los menores de las calles y menciona una partida extraordinaria de 25 millones de euros para su atención. La Ley de Extranjería de 2025, que obliga al reparto de menores entre comunidades autónomas, podría ser aplicada a pesar de estar recurrida, y la Fiscalía de Menores intervendrá si las autonomías se niegan a acoger migrantes.

Alrededor de 1.100 menores. Es la cifra de migrantes no acompañados a los que el Gobierno de Ceuta está atendiendo este miércoles, seis días después del inicio de la crisis migratoria en la que 72.000 personas llegaron a la ciudad autónoma tanto a nado como por tierra procedentes de Marruecos.

Tras casi una semana, buena parte de los migrantes, tanto menores como mayores de edad, siguen abandonados a su suerte en las calles de Ceuta, y entre ellos empieza a crecer la desesperación por encontrar comida y un sitio donde dormir. De hecho, laSexta ha podido comprobar en primera persona cómo en el barrio de El Príncipe, el más cercano a la frontera con Marruecos, ya se está cobrando entre 100 y 150 euros a cada migrante por pasar la noche en un garaje. Además, Cruz Roja está repartiendo unas 2.000 raciones de comida diarias en la playa de 'El Trampolín'. La Policía Nacional ha identificado a 528 menores, según los últimos datos, actualizados durante el mediodía de este miércoles, pero sospecha que hay muchos más moviéndose por la ciudad.

Este colapso también está afectando a la morgue que se ha instalado en la ciudad autónoma para tratar de reconocer los 75 cuerpos sin vida que ya han sido hallados en aguas españolas, de los cuales solo dos han podido ser identificados.

Ante esta situación, el Gobierno de Ceuta ha habilitado un punto junto a la frontera del Tarajal para intentar agilizar la identificación de las víctimas y que los familiares puedan acudir a denunciar la desaparición aportando información que pueda servir para reconocer a los fallecidos. Además, se ha habilitado un correo electrónico para que quienes no puedan desplazarse hasta este punto puedan hacerlo por vía telemática.

Vivas pide "auxilio"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, asegura que esta situación es "absolutamente insostenible" para los servicios sociales de la ciudad autónoma. "El número de menores que estábamos atendiendo era de unos 750. Ahora, en estos momentos, estamos atendiendo a 1.100. Según la ley, el número de menores que en situación de contingencia migratoria, es decir, en situación de emergencia humanitaria, tiene que atender la ciudad de Ceuta es de 90. Ahora mismo la ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica. Comprenderá que es una situación absolutamente insostenible", ha afirmado en una entrevista en TVE.

Estas declaraciones llegan minutos después de que pidiese públicamente "auxilio" y "socorro" al "resto de España" para abordar una crisis que ha desbordado la capacidad de acogida en la propia ciudad autónoma. Además, Vivas ha recordado que su Gobierno apoyó el real decreto por el que se aprobaron medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

"No solamente lo hemos apoyado sino que además lo estamos aplicando y por tanto los menores se están trasladando a otros lugares del resto de España", ha destacado, afirmando a su vez que mantiene una "absoluta colaboración" con el Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, que este martes aprobó una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención de estos menores.

Vivas ha asegurado que la entrada del pasado jueves "desborda hasta a la propia ley" porque la norma "está concebida para que se tengan que llevar a cabo unos procedimientos que documenten la salida de los menores a otros lugares de la Península y el proceso de maduración de estos expedientes de traslados y de derivación a otros lugares de la Península es mucho más lento que la llegada". Ante esta situación, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido una respuesta "tardía y manifiestamente insuficiente".

El delegado del Gobierno advierte a las CCAA del PP: "Si no acogen, actuará la Fiscalía"

Pese a no disponer de datos oficiales, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, asegura que las autoridades locales trabajan con la estimación de que hay unos 500 menores no acompañados en la ciudad autónoma. Además, ha asegurado que "la prioridad es que saldan de la calle", motivo por el cual el Ministerio de Infancia ha puesto en marcha una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a su atención.

La modificación de la Ley de Extranjería aprobada en 2025 convirtió en obligatorio el mecanismo de reparto de menores entre las comunidades autónomas. Pese a que está recurrida ante el Tribunal Constitucional por varias autonomías, la norma sigue vigente, por lo que el Gobierno podría obligarlas a acoger a tantos migrantes como considere.

En consecuencia, Pérez Triano ha advertido de que, en caso de mantenerse la negativa de las autonomías gobernadas por PP y Vox, la Fiscalía de Menores actuará de oficio.

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