Dani Mateo analiza el perfil de TikTok de Pedro Sánchez: "Alguien necesita que le desconecten el wifi para que no suba cosas"

El colaborador no dudaba en pedir al presidente del Gobierno que dejara de subir vídeos "contando sus mierdas": desde mostrar los deportes que practica a los objetos que decoran su despacho.

El Intermedio recupera el análisis que Dani Mateo del perfil de TikTok de Pedro Sánchez. El colaborador pedía al presidente, antes de llevar a cabo este análisis, que parara con sus vídeos.

"Relaje con las redes sociales, en la calle es un clamor, 'Pedro, relaja la raja'", explicaba, "se supone que usted iba a ser el nuevo Kennedy y va a para ser el nuevo Ibai". "¡Basta ya! Desde que se ha abierto TikTok, Sánchez no hace otra cosa que contarnos sus mierdas", se lamentaba.

"Que si vamos a dar un paseíto y os enseño La Moncloa, eso pase", exponía, "pero, mirad que mazado a mis 54 porque hago enduro". "Todo el día por los bosques que parece un hobbit, joder", añadía. Mateo señalaba que no era capaz de calificar el último vídeo publicado por el presidente.

En él, Pedro Sánchez mostraba algunos objetos curiosos de su despacho. "Está a medio camino entre un sketch de Pantomima Full y un anuncio de una tienda de souvenirs de Mojácar", señalaba. Así, como se podía ver en el vídeo, el presidente contaba que, por ejemplo, al llegar a su despacho ponía incienso.

Después, mostraba una botella que le había regalado un niño refugiado de Gaza o una figura de Don Quijote, adquirida en una tienda de Mojácar. "Y vosotros pensabais que lo peor que podía hacer es hacer un vídeo con la camiseta de la Selección", comentaba Dani. "Enseña las cosas del despacho que parece que las vaya a poner en Wallapop", añadía. "Alguien necesita que le desconecten el wifi para que no suba cosas", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido