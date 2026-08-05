Un guardia civil asesina a tiros a su expareja, también agente, en el cuartel de Llanes (Asturias)

Los detalles La víctima estaba envuelta en un proceso de divorcio con el presunto agresor, quien ha muerto abatido por otros agentes.

Una agente de la Guardia Civil de Llanes ha muerto este miércoles tras ser disparada por un compañero del cuartel con el que había mantenido una relación. Además, ha resultado herido grave otro agente en el suceso. Al intentar huir, otros guardias civiles han abierto fuego contra el atacante acabando con su vida.

La agente fallecida, que se encontraba en servicio, estaba envuelta en un proceso de divorcio con el presunto agresor, compañero de cuartel con el que además tenía tres hijos en común, uno de 18 años y dos gemelas de 14, por lo que se podría tratar de un caso de violencia machista.

Según ha podido saber laSexta, a las 13:30 horas ha entrado el agente en el cuartel y ha abierto fuego contra su expareja, que estaba registrada en el sistema VioGen. Además, ha herido a un teniente que ha acudido a su auxilio, quien recibió un tiro en la pierna aunque no corre peligro.

El agresor entró por una puerta trasera que conocía tras haber estado en el cuartel de trasladado. Hace unos días se le comunicó la "separación de servicio y retirada del arma reglamentaria" por falta muy grave tras expediente de Viogen, en 2025.

De esta forma, el arma con la que mató a la agente no era suya, sino que le robó la reglamentaria a otro compañero. El agresor ha fallecido a las 15:30 mientras recibía atención por los servicios sanitarios en la UVI móvil.

Un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para hacerse cargo de las investigaciones.

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