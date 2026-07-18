Una mujer de barrio rico sorprende a Thais Villas al revelar que tiene tres pisos pero vive de alquiler: "Pago 1.400 euros en Salamanca"

Una vecina del barrio de Salamanca sorprendió a Thais Villas en un programa de una temporada pasada de El Intermedio al explicar su particular situación inmobiliaria y detallar las viviendas que tenía en propiedad.

En un programa de una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle para conocer cómo vivían los españoles en un barrio rico y en un barrio obrero. La reportera preguntó a los vecinos por su situación de vivienda: si vivían de alquiler, si tenían una propiedad o cuánto pagaban cada mes.

La situación fue diferente en el barrio rico, donde Thais Villas se encontró con una mujer cuya situación sorprendió a la reportera. La vecina aseguró que vivía de alquiler pese a tener varias viviendas en propiedad. "Necesitaba que pasara usted por aquí, señora", afirmó sorprendida Thais Villas, que le preguntó cuál es su patrimonio.

"Tengo uno fuera, otro en la sierra y otro en un pueblo", explicó la mujer, que destacó que vivía de alquiler en el barrio de Salamanca: "Tengo un ático de unos 90 metros, con una terraza maravillosa para tomar el sol y no llego a pagar 1.400 euros al mes".

La vecina detalló después sus propiedades: "Tengo una casa de casi 400 metros en la Sierra, tengo un apartamento de 35 metros y tengo un chalet en Alcalá de Guadaira, cerca de la cárcel, por si acaso", afirmó la mujer riéndose.

En el barrio obrero, uno de los vecinos explicó que vivía de alquiler porque no le "quedaba más remedio": "Además, lo comparto con mi hermano, no hay más que hacer".

Además, Thais Villas conoció a otra vecina del barrio rico que también vivía de alquiler, aunque su realidad era distinta a la de los vecinos del barrio obrero. La mujer explicó que vivía de alquiler tanto en Madrid como en Bilbao y añadió: "Tengo una casa propia en París con mi exmarido, todavía nos queda repartirla".

Otra vecina de barrio obrero contó que ya había terminado de pagar la hipoteca: "Gracias a dios ya me libré de la hipoteca, pagaba unos 300 euros". Otra mujer de barrio rico está en su misma situación. Terminó de pagar hace cuatro años, pero la cuantía que desembolsaba cada mes era mucho mayor, unos 3.500 euros al mes. Se había quedado muy tranquila, afirmaba.

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