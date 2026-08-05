El peor verano de Rusia: Ucrania intensifica sus ataques con ofensivas incluso a más de 1.000 kilómetros de la frontera

Los detalles Según diarios contrarios al Kremlin, el ejército de Zelenski ha lanzado más de 1.600 drones contra varias ciudades en el interior de Rusia.

La guerra en Ucrania, que ya alcanza su cuarto año, vive un verano especialmente violento y mortal. Ucrania intensifica sus ataques en respuesta a la ofensiva rusa, golpeando infraestructuras clave como almacenes de Wildberries, la mayor empresa logística del país. Según Yago Rodríguez, los ataques buscan que ciudades rusas como Moscú y Belgorod sufran un invierno difícil y obstaculizar la exportación de crudo desde el mar Negro. En dos meses, Ucrania ha lanzado más de 1.600 drones, aumentando drásticamente las bajas civiles. Sin embargo, Vladimir Putin sigue decidido a continuar con su "operación militar especial", reorganizando su cúpula militar y creando una unidad de drones centrada en civiles, lo que Zelenski ha denunciado como un "Safari humano".

La guerra en Ucrania ya media su cuatro año de conflicto y, pese a la duración del mismo, está afrontando su verano más cruento y mortal por parte del bando ucraniano para tratar de responder a la ofensiva rusa.

Sin ir más lejos, esta madrugada Kyiv ha vuelto a golpear varios almacenes de la empresa logística más grande del país, Wildberries, el llamado Amazon ruso. "Se centran en dos objetivos. Primero que Moscú, Belgorod y las ciudades cercanas a Ucrania pasen un invierno malo como Ucrania, por eso atacan infraestructuras energéticas o dos toda la exportación de crudo desde el mar Negro", comenta Yago Rodríguez.

En solo dos meses, según diarios contrarios al Kremlin, el ejército de Zelenski ha lanzado más de 1.600 drones contra varias ciudades situadas, algunas, a más de 1.500 kilómetros de la frontera de Ucrania. "Ahora Ucrania tiene los drones de largo alcance y estamos viendo como los muertos civiles están aumentando de manera drástica. Pero eso no va a cambiar los planes de Rusia", señala Ricardo Marquina, periodista de laSexta.

Bombardeos con drones como uno en mitad de una playa repleta de civiles en Krasnodar donde murieron tres personas. Algo que aumenta el miedo y el hartazgo de los civiles rusos, pero no el de Vladimir Putin. Según afirma, piensa acabar con su operación militar especial. Este mismo miércoles ha reorganizado su cúpula militar nombrando al jefe de una nueva unidad de drones: las Fuerzas de Sistemas No Tripulados.

Una unidad que hora se centra en perseguir a civiles como un frutero en la ciudad ucraniana de Jersón. Zelenski ya ha denunciado este ataque al que ha calificado como un Safari humano.

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