Ahora

Guerra en Ucrania

El peor verano de Rusia: Ucrania intensifica sus ataques con ofensivas incluso a más de 1.000 kilómetros de la frontera

Los detalles Según diarios contrarios al Kremlin, el ejército de Zelenski ha lanzado más de 1.600 drones contra varias ciudades en el interior de Rusia.

Imagen de archivo de un ataque durante la guerra de Ucrania
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La guerra en Ucrania ya media su cuatro año de conflicto y, pese a la duración del mismo, está afrontando su verano más cruento y mortal por parte del bando ucraniano para tratar de responder a la ofensiva rusa.

Sin ir más lejos, esta madrugada Kyiv ha vuelto a golpear varios almacenes de la empresa logística más grande del país, Wildberries, el llamado Amazon ruso. "Se centran en dos objetivos. Primero que Moscú, Belgorod y las ciudades cercanas a Ucrania pasen un invierno malo como Ucrania, por eso atacan infraestructuras energéticas o dos toda la exportación de crudo desde el mar Negro", comenta Yago Rodríguez.

En solo dos meses, según diarios contrarios al Kremlin, el ejército de Zelenski ha lanzado más de 1.600 drones contra varias ciudades situadas, algunas, a más de 1.500 kilómetros de la frontera de Ucrania. "Ahora Ucrania tiene los drones de largo alcance y estamos viendo como los muertos civiles están aumentando de manera drástica. Pero eso no va a cambiar los planes de Rusia", señala Ricardo Marquina, periodista de laSexta.

Bombardeos con drones como uno en mitad de una playa repleta de civiles en Krasnodar donde murieron tres personas. Algo que aumenta el miedo y el hartazgo de los civiles rusos, pero no el de Vladimir Putin. Según afirma, piensa acabar con su operación militar especial. Este mismo miércoles ha reorganizado su cúpula militar nombrando al jefe de una nueva unidad de drones: las Fuerzas de Sistemas No Tripulados.

Una unidad que hora se centra en perseguir a civiles como un frutero en la ciudad ucraniana de Jersón. Zelenski ya ha denunciado este ataque al que ha calificado como un Safari humano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ceuta pide "auxilio" ante el colapso migratorio: más de 1.100 menores, centros de acogida colapsados y falta de medios
  2. Órdenes de protección, medidas cautelares o sus dotaciones: todo lo que Vox controlará sobre violencia de género tras la cesión de Moreno
  3. El peor verano de Rusia: Ucrania intensifica sus ataques con ofensivas incluso a más de 1.000 kilómetros de la frontera
  4. Sumar y la izquierda portuguesa exigen excluir a Marruecos como anfitriona del Mundial 2030: "El fútbol no puede servir para blanquearlo todo"
  5. Un guardia civil asesina a tiros a su mujer, también agente, en el cuartel de Llanes (Asturias)
  6. Isabel Pantoja pierde dos pleitos contra Hacienda por una deuda de más de 700.000 euros