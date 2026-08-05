Cuando Dani Mateo comparó al "enfermo" del montaje de Trump como Jesucristo con Grande-Marlaska

El Intermedio recupera el momento en el que Donald Trump publicó un fotomontaje caracterizado como Jesucristo curando a un enfermo.

En abril, cuando el enfrentamiento entre el papa León XIV y Donald Trump centraba buena parte de la actualidad, el presidente estadounidense sorprendió al publicar en su red social un fotomontaje en el que aparecía caracterizado como Jesucristo curando a un enfermo.

"A mí me recuerda muchísimo el enfermo al ministro Grande-Marlaska", lanzó Dani Mateo mientras mostraba la imagen en El Intermedio.

Horas después, y tras la polémica generada, Trump terminó eliminando la publicación y el mandatario justificó la retirada asegurando que en realidad aparecía representado como "un médico vinculado a la Cruz Roja".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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