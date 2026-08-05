Pedro Mansilla analiza el uso de las gafas en política: "Pedro Sánchez se las pone y crea una leyenda"

El sociólogo indicaba que este complemento, de alguna manera, se convierte en una especie de máscara y que, para algunos políticos, podían ayudar a "atemperar un poco el retrato robot del personaje".

El Intermedio recuerda el análisis que el crítico de moda Pedro Mansilla llevaba a cabo en El Intermedio sobre el uso de gafas de nuestros políticos. Pedro Sánchez había sorprendido durante un viaje a China luciendo este complemento.

Mansilla exponía que según el sociólogo Erving Goffman, "las gafas podían ser consideradas casi una máscara". "Es como si las utilizásemos para salir del anonimato de la cara demasiado normal, de la cara del hombre gris", reflexionaba. En política, como indicaba, pueden ayudar a "atemperar un poco el retrato robot del personaje político". "Dan una imagen de tranquilidad, de calma, de serenidad, de hombre templado", añadía.

Las gafas pasaron de ser un instrumento a una moda en los años 30. A finales del siglo XIX, se puso un tinte a las gafas convirtiéndolas en gafas de sol, para evitar las molestias que provocaba el sol. Pero, 30 o 40 años después, muchos actores de Hollywood comenzaron a usar este complemento como "un toque de clase".

Las gafas de Sánchez en China

Pedro Sánchez, en China, utilizó unas gafas inteligentes. Mansilla indicaba que ese detalle la había gustado mucho, ya que "podrías considerar que son unas gafas de Tom Ford, una marca con más prestigio entre los fashionistas". Además, con esas gafas el presidente del Gobierno "era un poco George Clooney". "Era ya lo que le faltaba a nuestro Pedro Sánchez, que unas gafas que lo identifiquen todavía más con uno de los héroes de la leyenda del cine moderno", indicaba.

El sociólogo también recordaba las gafas que había usado Sánchez en la comisión de Koldo en Senado, unas gafas vintage de Dior. "Se pone unas gafas y crea una leyenda", exponía. "Lo último es que le sientan bien, incluso, unas gafas de tecnología avanzada China", indicaba.

Pero Mansilla no solo hablaba del uso de gafas, sino también de aquellos habían decidido quitárselas, como Feijóo. El sociólogo confesaba que él prefería al popular con ellas. "Es más creíble, parece menos gallego", señalaba.

"Ahora, se las ha quitado y ya es perfectamente un gallego, nunca sabes si va a subir o va a bajar la frase", afirmaba. "Público de Galicia, luego os pasamos el móvil de Pedro Mansilla por si tenéis algún comentario que hacer", apuntaba, irónico, el Gran Wyoming.

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