Isabel Pantoja pierde dos pleitos contra Hacienda por una deuda de más de 700.000 euros

Los detalles Además, tendrá que hacer frente a las sanciones impuestas por las irregularidades fiscales, cuyas cuantías no han trascendido. Los fallos no son todavía firmes, ya que pueden ser recurridos ante el Tribunal Supremo.

Isabel Pantoja enfrenta un nuevo revés judicial tras la desestimación de sus recursos por la Audiencia Nacional sobre las liquidaciones del IRPF de 2009 y 2010. La cantante deberá pagar más de 700.000 euros debido a que el tribunal aceptó la tesis del fisco, que sostiene que Pantoja usó sociedades patrimoniales para canalizar ingresos y obtener beneficios fiscales. Además, enfrentará sanciones adicionales por estas irregularidades. Pantoja había alegado prescripción y cuestionado las operaciones, pero sus argumentos fueron rechazados. Aunque los fallos aún pueden ser recurridos ante el Tribunal Supremo, este suceso agrava su deuda con Hacienda, que supera los 1,27 millones de euros.

Isabel Pantoja vuelve a enfrentarse a un revés judicial. La Audiencia Nacional ha desestimado los recursos que la cantante había presentado contra las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a los ejercicios de 2009 y 2010.

Según ha informado El País, la tonadillera deberá hacer frente a una deuda superior a 700.000 euros después de que el tribunal haya aceptado la tesis del fisco español, que sostiene que Pantoja fue una de las celebridades que utilizaron sociedades patrimoniales para canalizar sus ingresos profesionales y obtener beneficios fiscales.

Además de los 700.000 euros, también tendrá que hacer frente a las sanciones impuestas por estas irregularidades fiscales, cuyas cuantías no han trascendido.

El citado medio destaca que en dos sentencias dictadas el pasado 26 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional concluye que Pantoja facturó sus servicios profesionales, como la grabación de discos, actuaciones o entrevistas, a través de dos sociedades patrimoniales, de las que poseía casi la totalidad del capital, por un importe inferior al valor de mercado.

Ante esto, la tonadillera recurrió las liquidaciones tributarias y sanciones alegando la prescripción de las mismas y cuestionando las operaciones, defendiendo que, a su parecer, no se tuvo en cuenta el beneficio obtenido por las sociedades.

Sin embargo, el tribunal ha desestimado los recursos, rechazando estos argumentos al considerar que el procedimiento de Hacienda fue el correcto, confirmando el criterio de la Agencia Tributaria de que la artista utilizó una sociedad para obtener una rebaja fiscal en el IRPF de 2009 y 2010.

Pese a esto, los fallos no son todavía firmes, ya que pueden ser recurridos ante el Tribunal Supremo.

Esta noticia supone un nuevo revés para Pantoja, cuya deuda con Hacienda se remonta a hace más de una década. La última lista de morosos de la Agencia Tributaria, que recoge a aquellos contribuyentes que tenían deudas tributarias definitivas superiores a 600.000 euros a 31 de diciembre de 2025, incluye a Isabel Pantoja con un pasivo de 1,27 millones de euros, 270.000 euros más que en 2024.

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