La pícara sugerencia de 'Juan Carlos I' a 'Bárbara Rey': "He traído una baguette, pero lo vamos a dejar para el postre"

El Intermedio recuerda el 'encuentro' que tuvieron en París la 'vedette' y el 'emérito' gracias a la imitación de Cristina Gallego y el Gran Wyoming, después de que el rey recibiera un premio literario.

El Intermedio recupera la recreación que el Gran Wyoming y Cristina Gallego hicieron de un supuesto encuentro en París de Juan Carlos I y Bárbara Rey. El emérito se encontraba en la capital francesa debido a que acababa de recibir un premio literario especial por su biografía, 'Reconciliación'.

"Juanito, que tu croissant se está enfriando, quiero mi relleno", le decía, con picardía, la 'vedette', mientras esperaba al 'emérito' en el sofá. "Estoy aquí, que han traído ya la cena", anunciaba el 'rey', con un sobre de jamón ibérico.

'Bárbara' mostraba su enfado por haber traído un producto típico español en lugar de algo francés. "Un queso, un cordon bleu, un champán carísimo", sugería. "He traído una baguette, pero lo vamos a dejar para el postre", comentaba el 'rey', entre risas, "me gustan las metáforas".

La 'vedette' quería saber cuándo iba a volver el 'emérito' a España. "Justo ahora que empieza la campaña de la renta...", respondía este, "mañana mismo me vuelvo pitando para Abu Dabi". 'Juan Carlos I' comentaba que el borrador le salía a pagar, un dato que sorprendía a 'Rey', ya que, como exponía, "estás jubilado y no tienes propiedades".

"No, que me lo ha dicho quién me hace las cuentas por los derechos de autor del libro", explicaba él, "me dice que son no sé qué de rendimiento del trabajo". "Del trabajo yo... ¡no me jodas!", añadía.

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