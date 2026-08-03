"Preservativos de gazpacho": la surrealista reflexión de Agustín Jiménez sobre los anuncios de madrugada

Agustín Jiménez se subía al escenario de El Club de la Comedia para hablar de la publicidad de productos sexuales que empezó a encontrar en televisión.

Agustín Jiménez arrancaba su monólogo en El Club de la Comedia con una confesión: "Me puse de noche a ver la televisión y no sé si sabéis que venden alargadores de pene". El cómico reflexionaba sobre la cantidad de productos relacionados con el sexo que aparecían en los anuncios nocturnos y aseguraba que la variedad era tan grande que resultaba imposible probarlos todos.

Entre sus ejemplos, hablaba de los preservativos y de la enorme variedad de opciones disponibles. "Hay preservativos de todos los colores, sabores, hasta fosforescentes que se ven en la oscuridad", comentaba sorprendido el actor, que proponía una nueva estrategia para los fabricantes de preservativos con sabores. "Hay que arriesgarse, ¡de gazpacho!", decía entre risas.

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