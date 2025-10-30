'Aznarito y Felipón' recuerdan sus casos de financiación ilegal: "Nosotros en el PP los teníamos a porrillo"

"Me vas a comparar tú los sobres esos con el logo del PSOE llenos de calderilla con los que circulaban por Génova 13", comenta 'Aznarito' en este vídeo donde, mientras ve a Sánchez en el Senado, recuerda los casos Naseiro y Gürtel.

'Aznarito y Felipón' han estado siguiendo en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. "El mastuerzo ese siempre sobrevive a todo", comenta 'Felipón', convencido de que al presidente del Gobierno "no le saca de la silla ni los informes de la UCO ni los GEOS".

'Aznarito', por su parte, opina que 7.000 euros de descuadre "como financiación ilegal es una mierda": "Con eso no reformas ni el cuarto de las escobas en tu sede en B", comenta el 'expresidente'.

'Felipón' recuerda que "yo sí que tuve un caso de financiación irregular de los buenos", Filesa, mientras que 'Aznarito' le pide que no le dé lecciones de financiación ilegal: "Si tú tenías una, nosotros las teníamos en el PP a porrillo", afirma el 'expresidente', que menciona a Naseiro y Gürtel.

"Con la Gürtel os coronasteis", apunta 'Felipón', convencido de que en la boda de la hija de Aznar la tarta se acabó rápido porque "allí todo el mundo se llevaba un trozo del pastel".

"Me vas a comparar tú los sobres esos con el logo del PSOE llenos de calderilla con los que circulaban por Génova 13", le responde 'Aznarito', que asegura que en aquellos años la sede del PP era "como Afganistán" porque "estaba a rebosar de bin ladens".

'Felipón' pide la dimisión de Sánchez porque "no sabe ni financiarse ilegalmente", por "pagar los tickets restaurante con sobres, que hay que ser cutre" o porque "ya es hora de que gobiernen los nuestros, quiero decir los vuestros".

