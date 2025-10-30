Nerea Pérez de las Heras explica por qué "lo monja está de moda": "No tiene nada que ver con las que daban collejas en el cole"

Rosalía, Lilly Allen, 'Los domingos'... lo monjil está de moda entre los jóvenes y Nerea Pérez de las Heras analiza en este vídeo una tendencia que se entiende más como una propuesta estética y subversiva que como una vuelta a lo religioso.

Nerea Pérez de las Heras sintoniza su 'frecuencia' para confirmar que "lo monja está de moda". Una tendencia que se ha visto con la película 'Los domingos' o los videoclips de Lilly Allen y, sobre todo, el de Rosalía, sobre el que "todo el planeta está haciendo análisis culturales".

Nerea, que confiesa en el vídeo sobre estas líneas que está casada con una mujer que a los 25 años hizo una tesis sobre Santa Teresa de Jesús, señala que esta tendencia "no tiene nada que ver con las monjas que te daban collejas en el cole".

Aunque es consciente de la dificultad de separar en España lo monjil del nacionalcatolicismo o los abusos de la Iglesia, Nerea cree que esta nueva moda quiere ser "un poquito más sofisticada" y hablar de cuestiones como la creación artística como contacto con lo trascendente, del misticismo o de "estar muy aburrida de la bota de tacón hasta la ingle".

Como muestra, Rosalia se ha declarado 'volcel', o célibe voluntaria: "Quiere estar a sus partituras, en su barbecho total, que la dejen absolutamente en paz", afirma Nerea, que ve en esto una postura interesante frente a la tendencia de las 'tradwives' que intenta imponer la extrema derecha y que, además, se desmarca de "lo sexy" que impone la industria del pop con "cero concesiones a la mirada masculina".

Nerea recuerda que todo esto no es nuevo, pues lo conventual "históricamente ha tenido mucho de subversivo", pues "significaba escapar de la familia". En este sentido, apunta que, durante siglos, "las únicas mujeres que podían escribir, estudiar, influir en decisiones políticas o evitar morirse con 24 años pariendo a su octavo hijo eran las monjas".

Hoy en día, señala que las jóvenes han asumido lo monjil como una "propuesta estética", dejando a un lado lo religioso, pero sintiéndose atraídas por la idea de la introspección, de alejarse del ruido. Algo que, según Nerea, "tiene su punto", pues solamente implica "darle la razón a un señor que en realidad no existe".

