Concierto
Un fan de Lady Gaga defiende ante Isma Juárez la "hermandad" de los 'Little Monsters': "Somos todos hijos de la misma madre"
Los fanáticos de la cantante son conocidos como 'Little Monsters'. Para conocerlos un poco mejor, Isma Juárez se ha desplazado hasta Barcelona donde Lady Gaga va a celebrar tres conciertos.
Después de siete años sin actuar en nuestro país, Lady Gaga ha vuelto con tres conciertos que se han celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Isma Juárez se ha desplazado hasta la ciudad condal para conocer un poco más a los fans de la artista, conocidos como 'Little Monsters'.
El reportero charla primero con un grupo de fans entre los que hay un chico que ha decidido llevar uno de los looks más icónicos de la cantante. Otra chica cuenta que muchos de ellos se han conocido ese mismo día en la cola de espera. "Llevamos con ellos todo el día", explica, "unas seis horas, casi una jornada laboral".
Isma, después, descubre a un chico y una chica que han escogido el mismo look: un estilismo que utilizó en el videoclip de su canción 'Abracadabra'. "Cuando os veis personas que vais igual, ¿os juntáis?", pregunta Juárez. "No, es un 'fandom' que somos todos hermanos", responde la chica. "Hay hermandad", añade él, "somos 'Little Monsters', somos hijos de la misma madre".
Juárez les pide que bailen la coreografía de 'Abracadabra'. Él chico dice que se la sabe, pero ella no. Así que el reportero le propone cantarla. "Canto horrible, va a llover más", responde ella, pero, finalmente se anima a cantarla.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.