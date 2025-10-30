Isma Juárez intenta colar a dos mujeres al principio de la cola del concierto de Lady Gaga: "Me gusta que reine el caos"

El reportero ha conocido en la cola del concierto a Nuria y Mercè. Estas han demostrado que no son las mayores fans de la cantante, pero, a pesar de ello, el reportero se propone que avancen en la cola.

Isma Juárez ha viajado hasta Barcelona para conocer a los fans de la cantante Lady Gaga. La artista ha vuelto a actuar en nuestro país después de siete años y, por ello, su visita era muy esperada por su comunidad de fans, conocidos como 'Little Monsters'.

El reportero se ha ido hasta el final de la cola para entrar en el concierto, que se ha celebrado en el Palau Sant Jordi. Isma se ha fijado en dos mujeres, Nuria y Mercè, que ha visto muy sonrientes. "Por fin dos personas alegres", les ha dicho, "aquí todo el mundo está en silencio".

Una de ellas confiesa que no es muy fan de la cantante, pero como vio que todo el mundo quería conseguir entradas se propuso también conseguirlas. Cuando el reportero les propone cantar una canción, una se anima con 'Poker Face', mientras que la otra confiesa que no se sabe ninguna.

Isma se propone conseguir que se cuelen al principio de la cola. A mí no me gusta Lady Gaga, pero sí que reine el caos", afirma. "Ves cómo te lo he dicho, Mercè, que estas cosas pasan", le dice una a la otra, cuando este se lo propone. Mientras avanzan, Juárez les dice al resto de fans que han ganado un concurso.

Juárez llega hasta un grupo de fans que ha conocido antes y les pide que las acepten en su grupo. Un chico les dice que lo que pide es "mucho compromiso". Una chica dice que llevan desde las 11:30 h de la mañana y no permiten que se queden. "Aquí los 'Little Monsters' han sido unos cabronazos", afirma Isma.

El reportero lo intenta, entonces, con una familia que está detrás. Y, en esta ocasión, sí que permiten que se queden con ellos. "Sois unos fans impresionantes, no como...", les dice Isma, señalando al otro grupo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.