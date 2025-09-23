'Felipón', a Greta Thunberg: "¿No eras ecologista? Pues déjate de palestino y vete a salvar a los pingüinos"

Wyoming y Dani Mateo se convierten una vez más en 'Aznarito y Felipón' para, en esta ocasión, viajar hasta Israel en su propia flotilla. "¿No tienen una los perroflautas? Pues nosotros también", presume el 'socialista'.

'Aznarito y Felipón'vuelven a escena. En esta ocasión, los dos 'expresidentes' han zarpado en su propia flotilla con destino a Israel, dispuestos —según ellos— a ayudar en lo que haga falta a Benjamín Netanyahu. Sin embargo, en plena travesía se toparon con la llamada 'Flotilla de la Libertad'.

"Ya no se puede ni navegar, está todo sembradito de pateras. Donde había tías en bikini, ahora hay muertos de hambre", se quejó el 'socialista', que además presumió de la velocidad de su embarcación: "Aquí está la flotilla de los estadistas. ¿No tienen una los perroflautas? Pues nosotros también", comentó 'Felipón'.

Fue entonces cuando 'Aznarito' advirtió la presencia de la 'Flotilla de la Libertad', en la que viajaba la activista Greta Thunberg. "¡No me lo puedo creer! ¡Mira, ahí están los hippies! Eso no es una flotilla, es un crucero… solo os falta el bingo por las noches", exclamó el 'popular'.

Por su parte, 'Felipón' no se contuvo y lanzó un mensaje directo a la joven activista: "A ver si te buscas ya un trabajo de verdad, que ya no eres una niña. ¿Tú no eras una ecologista de esas? Pues déjate de palestino y vete a salvar a los pingüinos".

La travesía terminó con un susto inesperado. Tras acelerar el motor de la llamada flotilla de los estadistas, 'Aznarito' empezó a notar olor a quemado y llegó a sospechar si, por error, su 'amigo' Netanyahu les habría mandado un dron para atacarlos.

Puedes ver el viaje completo de 'Aznarito y Felipón' en el vídeo principal de esta noticia de El Intermedio.