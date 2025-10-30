El PP convierte la comisión del Senado en una emboscada caótica contra un Sánchez crecido: "Lo han puesto al servicio del fango"

Los detalles El senador Alejo Miranda ha ido acorralando a Sánchez, intentando que sus respuestas se limitarán a un 'sí' o un 'no' y así el presidente no pudiera explayarse. Tal ha sido la emboscada que, en su última intervención, Sánchez ha lamentado que los senadores de PP y Vox hayan puesto el Senado "al servicio de la máquina del fango".

Han sido más de cinco horas de comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo en el Senado. Una comparecencia que se ha convertido en una especie de emboscada por parte del PP. El senador Alejo Miranda ha ido acorralando a Sánchez, intentando que sus respuestas se limitarán a un 'sí' o un 'no' y así Sánchez no pudiera explayarse. Tal ha sido la emboscada que, en su última intervención, el jefe del Ejecutivo ha lamentado que los senadores de PP y Vox hayan puesto el Senado "al servicio de la máquina del fango".

Lo cierto es que el formato de la comparecencia da pie a que se vivan aún más encontronazos de los que ya solemos ver. Ha habido interrupciones, el presidente de la comisión con el que Sánchez ha tenido sus más y sus menos también ha intervenido. En la misma sesión, a esa comisión, se le ha llamado la de la "crucifixión", la de la "difamación" o simplemente un "circo".

Todos tienen las normas de esta comisión muy claras. "Y esas normas son que yo pregunto y usted responde". Así, como si fuera el interrogatorio de una película americana, se han enzarzado los senadores con Sánchez. Empezando por Alejo Miranda, del PP.

"¿Se avergüenza, sí o no, de Ábalos, Koldo y Cerdán? Es muy fácil. ¿Sí o no? ¿Se avergüenza?", ha preguntado Miranda, a lo que el presidente del Gobierno ha respondido: "Necesito imperiosamente a esas aclaraciones". Pero Miranda insistía en que "no es un discurso político, es un interrogatorio". Tal ha sido el tono que ha alcanzado la discusión, que su compañera ha tenido incluso que avisarle de que se estaba desviando de su estrategia. "Te la está liando", le ha dicho susurrando.

El PP no ha tardado en utilizar la comisión del caso Koldo para intentar relacionar a David Sánchez, en la trama de hidrocarburos, y sacar los supuestos negocios del padre de Begoña Gómez. Y no solo eso. También han preguntado por la mujer de Sánchez.

Una comisión que, desde el minuto uno, Sánchez no ha querido calificar de investigación. "Propongan este tipo de comisiones de difamación, que no son de investigación", ha apuntado. Y que le han valido en más de una ocasión el enfrentamiento con el presidente de la misma.

"Señor Sánchez, le quiero recordar que esto es una comisión de investigación", le ha recordado el presidente de la comisión del caso Koldo, Eloy Suárez. "Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión", ha añadido Sánchez, a lo que este le ha recordado que esa es "su opinión".

De hecho, al terminar la comparecencia, Sánchez ha lamentado "el lodazal en el que lo han convertido senadores del PP y Vox" el Senado. "Han puesto al servicio de la máquina del fango a una institución clave para nuestra democracia", ha apuntado el jefe del Ejecutivo.

En la comisión, muchos no han dudado en aprovechar su tiempo televisivo para presentar sus reflexiones. Como la senadora Carla Antonelli, de Más Madrid. "Les digo señorías que queda coalición de gobierno progresista para rato", ha dicho. Ante esto, los senadores del PP han respondido "de corrupción", haciendo referencia al lapsus que tuvo la semana pasada la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en el Congreso.

Sánchez sale "satisfecho" de la comisión

Con un Pedro Sánchez envalentonado, que hasta se permitía el lujo de reírse de las preguntas. Algo que le han reprochado desde Junts. "Su actitud sonriente sí que ayudan a crear la sensación de circo", le ha espetado el senador Eduard Pujol. "A las insidias y las difamaciones es mejor responder con una sonrisa", ha respondido Sánchez.

Porque tal y como él mismo ha manifestado en la comisión, reconoce estar "encantado de haber venido". Precisamente, según ha declarado Sánchez a laSexta a su salida de la comisión, ha salido "muy satisfecho".

En las filas del Ejecutivo se considera que el PP se está arrepintiendo de haber traído a Sánchez a esta comisión porque consideran que el presidente ha superado con creces esta prueba. Una prueba que, reconocen, no ha sido nada fácil. Desde el Ejecutivo consideran que el tono que ha utilizado la oposición, el PP, Vox y UPN, ha sido "lamentable" y que lo que hemos visto este jueves es un "auténtico bochorno", un bochorno para la democracia y para las instituciones.

En cambio, en el PP tienen otra percepción. En las filas 'populares' están muy satisfechos con el resultado. Dicen que Sánchez ha contestado con mucho cuidado de no incurrir en falso testimonio para no obligar al PP a llevarle a los tribunales y remarcan que Sánchez no ha contestado a ese ofrecimiento de careo con Ábalos y Víctor de Aldama en esa comisión.