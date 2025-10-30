Wyoming canta al "lance" de Sánchez en el Senado: "No padece ni se inmuta, el barro no le salpica, los ataques no le turban"

'Pedro el Bello' ha comparecido en el Senado por culpa de, como anuncia Wyoming, "tres canallas taimados". El presidente se ha tenido que enfrentar a "la terrible inquisición" de los senadores populares, pero ha conseguido salir victorioso.

Este jueves ha comparecido en el Senado Pedro Sánchez, dentro de la comisión de investigación del llamado 'Caso Koldo' y, como señala el Gran Wyoming, "una comparecencia así de importante no podía ser contada de una manera ordinaria, como mínimo merece ser cantada". Así, da paso al 'Romance de Pedro el Bello en el Senado'.

"Afronta ya el bello Pedro lance duro en el Senado, donde va a comparecer por tres canallas taimados", recita Wyoming: "Ábalos, el valenciano, que los dineros gastaba en damas de mala vida y en largas noches de farra, y Koldo, su fiel esbirro, un gigante de Navarra, sus manos eran dos cazos y con ellas bien trincaba".

"También estaba Cerdán, hombre de vida callada, más todo lo que cogía se lo echaba pa' la saca", añade a su romance. Wyoming indica que por esos "tres malandrines, el Bello mucho sufrió. Maldita sea la hora en la que subí a ese Peugeot".

Wyoming cuenta que en el Senado le espera "la terrible inquisición", que está formada por senadores "al servicio de Feijóo". "Le gritan responde, Pedro, cómo es tú financiación", añade, "¿es ilegal o es honesta? Te acuso de corrupción".

A pesar de todo, Pedro, como señala Wyoming, no se hunde ya que, como afirma, "nada hiere a 'Pedro el Bello', no padece ni se inmuta, el barro no le salpica, los ataques no le turban". "Ha sido error fatal ir a hablar de corrupción viniendo de un partido que dio sobres a cholón", añade, "es tarea harto imposible dar lecciones de honradez, cuando hasta tu propia sede financiada fue en B".

El 'lazarillo' Dani Mateo aplaude las rimas de Wyoming. "¿Puedo ya lanzarme yo a soltar unos versillos a ritmo de reguetón?", pide. "Ni de coña, maleante, y agarra ya tu instrumento, que no es laúd ni guitarra, sino este inmundo sombrero", le reprocha, para que así pueda recaudar el dinero.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.