El presentador de El Intermedio recopila los expedientes abiertos en esta campaña a personalidades de izquierdas y alega que "aunque estemos en campaña, se debe poder señalar a aquellos que alimentan discursos de odio".

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, inició el programa con una confesión usando emoticonos, que tradujo como: "Estoy hasta los mismísimos de la campaña electoral". Expresó su frustración por tener que ser cuidadoso con sus palabras debido a la vigilancia de la Junta Electoral. Esta ha ordenado retirar paneles en Almería por llamar a Vox "extrema derecha" y ha sancionado al portavoz del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, por sus declaraciones sobre el desmantelamiento de servicios públicos en comunidades gobernadas por Vox. También sancionaron a la periodista Silvia Intxaurrondo por cuestionar la presencia de discursos de ultraderecha en medios públicos. Wyoming critica el trato de la Junta Electoral hacia Vox y defiende la necesidad de señalar discursos de odio, enfatizando la importancia de llamar a las cosas por su nombre.

El presentador del El Intermedio, el Gran Wyoming, ha comenzado el programa de este martes con una confesión. Pero lo ha hecho con emoticonos de "señor con la mano levantada, dedo señalando, un huevo frito, una tienda de campaña y una urna". Y para quien no lo entienda, trae también la traducción: "Estoy hasta los mismísimos de la campaña electoral".

¿Y por qué lo dice? "Pues porque en estos días hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice y, sobre todo, de quién se dice". Y es que ahí fuera está vigilando la Junta Electoral, que ya ha hecho de las suyas.

En Almería, ha ordenado retirar unos paneles de una exposición universitaria por referirse a Vox como "extrema derecha". Y se pregunta Wyoming cómo quieren que no refiramos a la formación. "¿Agrupación de simpáticos alégicos a la democracia?", propone.

También han abierto un expediente sancionador al portavoz de Frente Amplio y ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, "por asegurar que en las comunidades donde gobierna Vox hay un desmantelamiento de los servicios públicos", según explica el presentador. Y en la misma línea, también han abierto otro expediente a la periodista Silvia Intxaurrondo por plantear la pregunta en televisión sobre si los canales públicos deben dar espacio a los discursos de ultraderecha. "Simplemente por preguntárselo", insiste Wyoming.

"Estos días intento tener cuidado con lo que digo y cómo lo digo, viendo el mimo con el que la Junta Electoral trata a Vox", asegura el presentador. "Quizás sería mejor llamarla Junta Electoral ligeramente escorada", bromea.

Yendo al grano, el presentador alega que, "aunque estemos en campaña, se debe poder señalar a aquellos que alimentan discursos de odio". Y añade que es una cuestión de practicidad: "¿Cómo no vamos a advertir de lo que viene si no llamamos a las cosas por su nombre?"

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