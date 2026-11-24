Ante las dudas que están sembrando PP y Vox sobre el proceso electoral, Wyoming les manda un mensaje desde el 'pico de la mesa' de El Intermedio: "No están buscando preservar la legalidad, sino reservarse la oportunidad de de impugnar las elecciones si no salen como quieren".

Desde el inicio de la campaña, PP y Vox han sembrado la duda sobre las elecciones y, para responderles, Wyoming se 'moviliza' hasta el pico de la mesa.

El presentador de El Intermedio recuerda cuando se puso en duda el voto por correo, cuando "la ley de nietos pretendía nacionalizar a todos los votantes socialistas de Mozambique" y, ahora, el hecho de que depositen su voto en cajas de cartón.

"En el fondo da igual que se esté cumpliendo una orden del Supremo que las derechas celebraron como el gol de Ferrán en el Mundial", comenta Wyoming, que señala que en el fondo "PP y Vox no están buscando preservar la legalidad de las elecciones, sino más bien reservarse la oportunidad de impugnarlas si no salen como ellos quieren".

"La única caja de cartón que preocupa a Feijóo no es la de los consulados, sino la que le darían en Génova si vuelve a palmar las elecciones", sentencia.

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