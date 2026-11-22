Los detalles La líder 'popular' atacó a los gobiernos socialistas y habló de "esa red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos". Unas palabras que han causado revuelto en los partidos de izquierdas y que han sido calificadas como "clasistas".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha generado polémica con sus declaraciones sobre los andaluces, acusándolos de fracaso escolar, corrupción y problemas en la sanidad. Ayuso aclaró en laSexta que sus críticas iban dirigidas al socialismo en Andalucía, no a la región en sí, señalando los ERE y problemas de empleo y educación. Las reacciones no se hicieron esperar: José Ignacio García y Rebeca Torró, del PSOE, criticaron sus comentarios, acusándola de clasismo y centralismo. Torró destacó la necesidad de aprender de Andalucía y criticó la gestión de Ayuso en Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a situarse en el foco de la polémica. Sus declaraciones sobre los andaluces han indignado a ciudadanos de diferentes provincias, además de a dirigentes políticos. La 'popular' lanzó acusaciones de fracaso escolar, corrupción o sanidad cerrada por vacaciones, entre otros.

Preguntada este miércoles por laSexta, Ayuso contestó: "Mucha manipulación ha habido ahí, qué voy a decir, que del socialismo se sale". En cuanto a si las quiere rectificar, dijo que ella no se metió con Andalucía, sino "con el socialismo que en Andalucía robó con los ERE y llevó a Andalucía a las peores cuotas de empleo, de prosperidad y de educación".

"Los centros de salud cerrados en verano todas las tardes porque, claro, estaban de vacaciones", fueron alguna de las palabras de la presidenta madrileña. Asimismo, atacó a los gobiernos socialistas y habló de "la red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos". "Fracaso escolar, abandono escolar, corrupción. Andalucía la última, siempre en puestos de trabajo", añadió.

Como no podía ser de otra forma, comenzaron a llegar las reacciones. Por su parte, José Ignacio García aseguró que "lo que refleja es un profundo clasismo". Además, el líder de Adelante Andalucía habló, en concreto, de centralismo: "Si Madrid es lo que es, es gracias también a los trabajadores andaluces y andaluzas que se tuvieron que ir de aquí por culpa de las políticas que representa esa señora". "Lávese la boca antes de hablar de Andalucía", añadía.

En este mismo contexto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se ha referido a la líder del PP para decirle que "debería lavarse" la boca antes de hablar de Andalucía. Al participar en un acto electoral socialista en Torremolinos (Málaga), Torró ha interpelado a los andaluces y ha destacado "cuánto tienen que aprender" de ellos "en el kilómetro 0 de la Puerta del Sol, sobre todo la que compró aticazos de siete millones de euros de los madrileños, esa que dejó morir a 7.291 personas mayores en las residencias".

"Ella que se pasa todo el día con la fruta en la boca, que debería lavársela antes de hablar de Andalucía", ha añadido.

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