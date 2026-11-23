El cómico reivindica los insultos después de que Ayuso criticase a Sánchez y acabase llamándolo "guapo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, como "el malo de la película", comparándolo con el típico villano inesperado de los filmes de fin de semana. Joaquín Reyes, por su parte, defiende el uso de insultos hacia Sánchez, aunque advierte que esto puede llevar a votarlo, debido a su atractivo o tono de voz. Para ilustrar su postura, Reyes presenta una canción con ritmos latinos y frutas que critican a Sánchez, recordando medidas como el aumento del salario mínimo. Además, hacen referencia al reto viral del PSOE, "Yo sí te voy a votar".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado al candidato a la presidencia del PSOE, Pedro Sánchez, "el malo de la película". Pero no un malo cualquiera, el de las películas de fin de semana, de esos que no te esperas, el guapo de tu vecino. Y ante situaciones así, Joaquín Reyes reivindica los insultos y aclara que muchos de ellos van a parar al todavía presidente.

Ahora bien, advierte de que hay que tener cuidado: "Empiezas insultándolo y acabas votándolo". Y alega motivos como su belleza o su tono de voz. "Al final te hipnotiza".

Para ilustrar esto, Reyes trae una canción para explicar mejor su postura sobre Sánchez. Además, la ilustra con frutas porque, declara, le "gusta la fruta", al igual que a cierta presidenta.

Acompañados de ritmos latinos, plátanos, peras y uvas llaman "hijo de puta" a un perro con camisa, que recuerda a Sánchez. "¡Qué hijo de puta! Subió el salario mínimo interprofesional", entonan las frutas del videoclip. Y adelantan que quiere gobernar, es guapo y referencias al "Yo sí te voy a votar", el reto viral del PSOE.

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