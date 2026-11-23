Isma Juárez hace la aportación de El Intermedio al rastrillo Nuevo Futuro e intenta vender unos tirantes de Wyoming por una buena causa. Almeida abre la puja con 20 y el reportero, con ayuda de Cospedal, consigue encontrar compradora.

Isma Juárez ha estado en todo un clásico de la Navidad, el rastrillo Nuevo Futuro, donde la alta sociedad compra y vende artículos con el objetivo de recaudar fondos a favor de causas benéficas.

Allí, el reportero de El Intermedio ha intentado colocar un artículo icónico del programa: los tirantes del mismísimo Wyoming.

Después de intentar conseguir alguna puja por parte de la reina Sofía o la infanta Elena, Isma consigue hablar con José Luis Martínez-Almeida, que le hace una confesión sobre El Intermedio: "Una cosa es que no sea fan de Wyoming y otra que no vea el programa".

El alcalde propone hacer una subasta abierta por los tirantes, donde abre la puja con 20 euros. Isma sigue buscando más postores, entre ellos una mujer que le explica que no tiene marido que se los ponga: "Tú me presentas un amigo y yo te compro los tirantes", afirma.

El reportero se encuentra en el mercadillo con María Dolores de Cospedal, que lleva muchos años colaborando como voluntaria en el mercadillo. La exministra se ofrece a vender los tirantes, aún sabiendo que son de Wyoming: "Aquí es todo bienvenido, está fenomenal".

"Saque en efectivo o bizum, no en diferido", le comenta con ironía Isma a Cospedal, que lo encaja con humor: "La tarjeta no se carga automáticamente, se carga en unos días con esa misma palabra que has dicho tú".

Finalmente, los tirantes encuentran compradora en apenas unos minutos por 30 euros. "Habéis hecho una labor estupenda", comenta Cospedal.

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