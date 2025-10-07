Ada Colau responde a Ayuso: "Me sorprende que hable de ETA en lugar de los miles de niños y niñas asesinados por Netanyahu"

Ada Colau asegura en este vídeo que Israel y el PP son parecidos: "El PP de cualquiera que le lleva la contraria dice que es ETA, Israel cualquiera que le lleva la contraria es terrorista".

Pocas horas después de aterrizar en Barcelona después de varios días detenida por Israel junto al resto de tripulantes de la flotilla, Ada Colau relata su dura experiencia en El Intermedio.

Además del maltrato al que se han visto sometido en la prisión israelí, la exalcaldesa también habla del acto en el que el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir les acusaba de terroristas, Colau apunta que "Israel es un poco como el PP. El PP cualquiera que le lleva la contraria dice que es ETA, Israel cualquiera que le lleva la contraria es terrorista".

En este sentido, la exalcaldesa recuerda que su acción "siempre ha sido pacífica", mientras que Israel decía que eran terroristas "y así nos han tratado".

En el caso de Isabel Díaz Ayuso, Colau afirma estar sorprendida de que "hable de ETA en lugar de los miles de niños y niñas que está asesinando el señor Netanyahu".

Tras lo vivido en la cárcel israelí, la exalcaldesa asegura que emprenderá acciones legales contra Israel a pesar de que "tiene grandes aliados, como Estados Unidos y la Unión Europea que le han permitido tener impunidad para ejercer ese genocidio".

Sin embargo, considera que Israel "es sensible a la presión social", como se ha visto en las últimas protestas que "están presionando a los gobiernos y consiguiendo cambios".

Entre las movilizaciones, destaca la nueva flotilla a la que quedan pocos días para llegar a Gaza y apunta que "si la vuelven a paralizar, llegarán otras más".

Colau opina que en estas protestas no solo se discute el genocidio de Israel en Gaza, sino "que nuestros hijos puedan crecer en un mundo más seguro donde no haya dos señoros de la guerra como Netanyahu y Trump que puedan hacer lo que les dé la gana".

